Vidéo. Ligue 2. Le TFC fait un match nul face à Guingamp au Stadium de Toulouse

Le TFC a concédé un match nul à Guingamp, en quatorzième journée de Ligue 2, samedi 30 octobre, au Stadium de Toulouse. Les Violets ont été dépassés durant toute la première mi-temps.

Un rendez-vous manqué. Le TFC n’est pas parvenu à battre Gingamp à l’occasion de la quatorzième journée de Ligue 2, samedi 30 octobre, au Stadium de Toulouse. Les hommes de Philippe Montanier ont réalisé un match nul, deux partout. Ce résultat est identique à celui de la semaine dernière contre le Paris FC.

Les Violets se sont montrés dépassés pendant la première période. Ils manquent de précision. Et c’est logiquement Guingamp qui ouvre le score avec une tête de Frantzdy Pierrot à la 25e minute. Après, la pause, le TFC donne tout. Stijn Sierings marque son premier but de la saison à la 58e minute. Et il est suivi de près par Nathan N’Goumou à la 62e minute. Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Youssouf M’Changama a remis les compteurs à égalité à la 89e minute de jeu.

[📺 RESUME VIDEO] ⚽️ #Ligue2BKT

💥 En fin de match, Guingamp gâche la fête de Toulouse !

📉 Deuxième match nul consécutif pour le TFC !

🇰🇲 Youssouf M'Changama a réalisé un match exceptionnel !https://t.co/SsvWXvJodg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 30, 2021

“On ne peut être que déçu, même si je trouve que la deuxième mi temps a été très bonne”, a reconnu Philippe Montanier en conférence de presse d’après-match. “Il nous a manqué de bien gérer les cinq dernières minutes. On a fait quelques erreurs, notamment sur le magnifique but de M’Changama.”

Ce résultat face à Guingamp est cependant suffisant pour maintenir le TFC en tête du championnat de Ligue 2, devant Sochaux et Ajaccio.