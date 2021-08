JO Tokyo. Le résumé de la journée pour les athlètes d’Occitanie

Haltérophilie, tir au pistolet, basket…Voici ce qu’il faut retenir de ce lundi 2 août pour les représentants de l’Occitanie aux JO de Tokyo.

Parmi les sportifs occitans engagés sélectionnées pour les JO, il n’y en avait quasiment que pour les représentants de l’Hérault ce lundi 2 août à Tokyo. La journée a en effet commencé avec le Montpelliérain de naissance Clément Bessaguet, engagé dans l’épreuve de tir au pistolet vitesse. Candidat à une médaille, tout était bien parti pour le tireur. A mi-parcours des qualifications, entamées la veille, celui-ci partageait même la première place avec son compatriote Jean Quiquanmpoix.

Le tireur montpelliérain Clément Bessaguet “dégouté”

Sauf que la trajectoire s’est finalement avérée bien différente pour les deux Français. Tandis que le second a décroché la médaille d’or de la discipline, le premier, rattrapé par la pression ce lundi 2 aout, n’a pas réussi à se qualifier pour la finale. Après son élimination précoce, Clément Bessaguet, qui découvrait les JO à 30 ans, s’est dit “dégouté”. Tout en donnant déjà rendez-vous pour une revanche dans trois ans à Paris.

Belle fin de carrière pour l’haltérophile Gaëlle Nayo-Ketchange

Deuxième Héraultaise du jour en piste : l’haltérophile Gaëlle Nayo-Ketchange, licenciée au club Clermont Sports Haltérophilie, à Clermont l’Hérault. Dans la catégorie des moins de 87 kg, l’athlète a réalisé une très belle performance en terminant à la cinquième place de la finale. Après un sans-faute à l’arraché (103, 106 et 108 kg), la Française a effacé ses deux premières barres à l’épaulé-jeté (135 et 139 kg) avant de tenter un pari en passant sa troisième barre de 140 à 145 kg, sans succès. Après une décevante 8ème place à Rio en 2016, l’haltérophile, qui disputait la dernière compétition de sa carrière à Tokyo, s’est estimée très fière de son parcours.

Basket : l’aventure continue pour Diandra Tchatchouang

En basket, la montpelliéraine Diandra Tchachouang et l’équipe de France de basket féminine ont livré une magnifique performance face aux Etats-Unis. Malgré la défaite (92-81, elles sont tout de même qualifiées pour les quarts de finale. Elles affronteront soit la Chine soit l’Espagne.

Le pongiste Toulousain Simon encore face au mur chinois

Enfin, seul intrus du jour, le Toulousain Simon Gauzy était en course en quart de finale du tournoi de tennis de table par équipe. Après avoir perdu en individuel face au Chinois Ma Long, Gauzy avaient à nouveau face à lui la meilleure équipe du monde, triple championne olympique en titre. Et malgré une magnifique résistance du Toulousain qui ne s’est incliné qu’en 5 sets dans son match de simple face au numéro un mondial, les Français n’ont rien pu faire contre d’intouchables Chinois et se sont inclinés 3 matchs à 0.