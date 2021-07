JO de Tokyo. Le calendrier détaillé pour ne rien rater des exploits des athlètes d’Occitanie

Pour ne rien rater du parcours des athlètes d’Occitanie aux JO de Tokyo, voici le calendrier complet de leurs disciplines respectives.

Il faudra se lever tôt, ou veiller tard pour suivre les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais pour bien sélectionner son effort, voici un petit pense-bête pour tout savoir des jours et des horaires des compétitions des 34 athlètes engagés représentant les couleurs de l’Occitanie. Histoire de ne pas rater l’éventuel sacre de Kevin Mayer, les exploits de Sofiane Oumiha ainsi que des autres sportifs régionaux potentiellement médaillables.

Petite précision, tous les horaires sont indiqués en heure française.

Athlétisme

Wided Atatou (Entente Nîmoise d’Athlétisme) – Remplaçante 4 X 100m : 1er tour le jeudi 5 août à partir de 3h, finale le vendredi 6 août à 15h30

Djilali Bedrani (Section Athlétisme Toulouse Université Club) – 3000 m steeple : 1er tour le vendredi 30 juillet à partir de 2h, finale le lundi 2 août à 14h15

Kevin Mayer (Montpellier Athletic Méditerranée Métropole) – Décathlon : début de la compétition mercredi 4 août à partir de 2h, dernière épreuve (1500 mètres) le jeudi 5 août à 14h40

Jean-Marc Pontvianne (Entente Nîmoise d’Athlétisme) – Triple saut : qualifications le mardi 3 août à 2h, finale le jeudi 5 août 4h

Benjamin Robert (Section Athlétisme Toulouse Université Club) – 800 m : 1er tour le samedi 31 juillet à partir de 2h50, demi-finales le dimanche 1er août à partir de 13h25 et finale le mercredi 4 août à 14h05

Basket-ball

Ana-Maria Filip et Mamignan Touré (Basket Lattes Montpellier Métropole Association) – 3×3 : matchs de poule le samedi 24 juillet à 10h55 (Etats-Unis) et 14h25 (Italie), le dimanche 25 juillet à 10h55 (Japon) et 14h (Chine), le lundi 26 juillet à 10h30 (Mongolie) et 14h25 (Russie) et le mardi 27 juillet à 10h (Roumanie). Quart de finale le mardi 27 juillet, demi-finale le mercredi 28 juillet à 10h ou 11h10 et finale le même jour à 14h55.

Diandra Tchatchouang (Basket Lattes Montpellier Métropole Association) – 5×5 : matchs de poule le mardi 27 juillet à 3h (Japon), le vendredi 30 juillet à 10h20 (Nigéria) et le lundi 2 août à 6h40 (Etats-Unis). Quart de finale le mercredi 4 août, demi-finale le vendredi 6 août et finale le dimanche 8 août à 4h30.

Boxe

Billal Bennama (Boxing Club Blagnac) – 48-52 kg : Huitième de finale le samedi 31 juillet à 10h48, quart de finale le mardi 3 août, demi-finale le jeudi 5 août à partir de 7h30 et finale le samedi 7 août à 7h

Sofiane Oumiha (Boxoum, Toulouse) – 57-63 kg : Huitième de finale le samedi 31 juillet à 5h03, quart de finale le mardi 3 août, demi-finale le vendredi 6 août à partir 7h32 et finale le dimanche 8 août à 7h15

Canoë-kayak

Boris Neveu (Amicale Laïque de Canoë-Kayak de Bagnères-de-Bigorre) – Slalom, K1 : séries le mercredi 28 juillet à partir de 6h50, demi-finale et finale le vendredi à 7h et 9h.

Cyclisme

Anthony Jeanjean (Passion BMX Sérignan) et Istvan Caillet (remplaçant, Ridin’Family, 31) – BMX Freestyle : manche qualificative le samedi 31 juillet à 4h20, finale le dimanche 1er août à 4h20

Benjamin Thomas (Avenir Cycliste Vaureen) – Piste : Omnium le jeudi 5 août à partir de 8h30, course à l’américaine le samedi 7 août à 9h55

Victor Koretsky (Vélo Sprint Narbonnais) VTT – Cross-country : lundi 26 juillet à 8h

Escrime

Alexandre Bardenet (Escrime Rodez Aveyron) – Epée : Compétition individuelle le dimanche 25 juillet (finale à 14h15). Compétition par équipe le vendredi 30 juillet (finale à 12h30)

Football

Téji Savanier et Dimitry Bertaud – (Montpellier Hérault Sport Club) : matchs de poule le jeudi 22 juillet à 10h (défaite 4-1 contre le Mexique), le dimanche 25 juillet à 10h (Afrique du Sud) et le mercredi 28 juillet à 13h30 (Japon). Quart de finale le samedi 31 juillet, demi-finale le mardi 3 août et finale le samedi 7 août à 13h30

Haltérophilie

Gaëlle Nayo-Ketchange (Clermont Sports Haltérophilie, Hérault) – -87kg : lundi 2 août à partir de 8h50

Handball

Hugo Descat, Valentin Porte (Montpellier Handball) et Michaël Guigou (USAM Nîmes) : matchs de tour préliminaire le samedi 24 juillet à 4h (Argentine), le lundi 26 juillet à 2h (Brésil), le mercredi 28 juillet à 14h30 (Allemagne), le vendredi 30 juillet à 7h15 (Espagne) et le dimanche 1er août à 9h15 (Norvège). Quart de finale le mercredi 3 août, demi-finale le jeudi 5 août et finale le samedi 7 août à 14h.

Natation

David Aubry (Montpellier Méditerranée Métropole Natation) : 10km eau libre : le mercredi 4 août à 23h30. 800 m nage libre : séries le mardi 27 juillet à 13h12, finale le jeudi 29 juillet à 3h30. 400 m nage libre : séries le samedi 24 juillet à 12h38, finale le dimanche 25 juillet à 3h52.

Margaux Fabre (Canet 66 Natation) Relais 4×100 m nage libre : séries le samedi 24 juillet à 13h43, finale le dimanche 25 juillet à 4h45. Relais 4x200m nage libre : séries le mercredi 28 juillet à 13h11, finale le jeudi 29 juillet à 5h31.

Charlotte Bonnet (Canet 66 Natation) : 200 m nage libre : séries le lundi 26 juillet à 12h02, demi finale le mardi 27 juillet à 3h30 et finale le mercredi 28 juillet à 3h41. Relais 4×100 m nage libre : séries le samedi 24 juillet à 13h43, finale le dimanche 25 juillet à 4h45. Relais 4×200 m nage libre : séries le mercredi 28 juillet à 13h11, finale le jeudi 29 juillet à 5h31.

Assia Touati (Les Dauphins du TOEC) – Relais 4×200 m nage libre : séries le mercredi 28 juillet à 13h11, finale le jeudi 29 juillet à 5h31

Jonathan Atsu (Les Dauphins du TOEC) – 200m nage libre : séries le dimanche 25 juillet à 12h17, demi-finale le lundi 26 juillet à 3h37 et finale le mardi 27 juillet à 3h43. Relais 4×200 m nage libre : séries le mardi 27 juillet à 12h54, finale le mercredi 28 juillet à 5h26

Léon Marchand (Les Dauphins du TOEC)) – 200 m papillon : séries le lundi 26 juillet à 12h16, demi-finale le mardi 27 juillet à 4h35 et finale le mercredi 28 juillet à 3h49. 200m 4 nages : séries le mercredi 28 juillet à 12h50, demi finale le jeudi 29 juillet à 5h08 et finale le vendredi 30 juillet à 4h16. 400m 4 nages : séries le samedi 24 juillet à 12h02 et finale le dimanche 25 juillet à 3h30.

Antoine Viquerat (Les Dauphins du TOEC) – 200 m brasse : séries le mardi 27 juillet à 12h35, demi finale le mercredi 28 juillet à 4h21 et finale le jeudi 29 juillet à 3h44. Relais 4×100 m 4 nages : séries le vendredi 30 juillet à 14h05, finale le dimanche 1er août à 4h36.

Rugby à 7

Carla Neisen (Blagnac Rugby Féminin) : matchs de poules le jeudi 29 juillet à 2h (Fidji), 10h (Brésil) et le vendredi 30 juillet à 2h30 (Canada). Quart de finale le même jour, demi finale le samedi 31 juillet et finale le même jour à 11h.

Tir

Clément Bessaguet (Société de Tir de Montpellier) – Pistolet : 1er tour de qualification le dimanche 1er août à 1h30, 2ème tour de qualification le lundi 2 août à 1h30 et finale le même jour à 7h30.

Tir à l’arc

Pierre Plihon (Arc Club de Nîmes) : Equipe mixte : tour de classement le vendredi 23 juillet à 6h, compétition le samedi 24 juillet à partir de 2h30, finale à 9h45. Equipe hommes : tour de classement le vendredi 23 juillet à 6h, compétition le lundi 26 juillet à partir de 2h30, finale à 9h40.

Jean-Charles Valladont (Arc Club de Nîmes) : Equipes hommes : tour de classement le vendredi 23 juillet à 6h, compétition le lundi 26 juillet à partir de 2h30, finale à 9h40. Individuel hommes : tour de classement le 23 juillet à 6h, compétition du mercredi 28 juillet au samedi 31 juillet, finale à 9h45.

Volley-ball

Nicolas Le Goff (Montpellier-Castelnau Volley Université Club) : matchs de poule le samedi 24 juillet à 14h45 (Etats-Unis), le lundi 26 juillet à 9h25 (Tunisie), le mercredi 28 juillet à 7h20 (Argentine), le vendredi 30 juillet à 14h45 (Russie) et le dimanche 1er août à 4h05 (Brésil). Quart de finale le mardi 3 août, demi finale le jeudi 5 août et finale le samedi 7 août à 14h15