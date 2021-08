Foot. Le Toulouse FC signe un international australien… et fait un clin d’œil au Stade toulousain

Le Toulouse football club (TFC), vient d’officialiser la signature de Denis Genreau, un international australien qui officie au poste de milieu de terrain. Le Socceroos rejoint les violets après une escale à Tokyo pour les JO.

Sydney, Tokyo, Toulouse. La nouvelle recrue du Toulouse FC (TFC) aura passé ces derniers jours dans les avions. En effet, Denis Genreau, le milieu de terrain du Macarthur FC, également international australien, vient de disputer le tournoi de football des Jeux olympiques avant de poser sa valise dans la ville rose où il rejoindra l’effectif professionnel des violets. Ce sera, à cette occasion, le premier Socceroos (joueur de foot australien) à porter les couleurs du TFC. En effet, ce joueur formé au Melbourne city s’est officiellement engagé avec le club toulousain, ce lundi 2 août. Devenant la troisième recrue engagée sous les ordres du nouvel entraîneur Philippe Montanier.

Un joueur franco-australien

Né à Paris, Denis Genreau a grandi en Australie, où ses parents sont partis vivre lorsqu’il était âgé de deux ans. Le joueur découvre le football et se forme au Melbourne FC où il faut ses premières armes avant de partir jouer à Swolle, en Eredivisie, la première division néerlandaise. Un an plus tard, le milieu de terrain retrouve les terrains australiens avec son club formateur. Il se révèle définitivement au Macarthur FC où il est nommé meilleur joueur de la saison de son club, lors de la dernière saison.

« C’est vraiment une belle année pour moi, je suis très content de rejoindre le Toulouse Football Club. C’était un rêve de jouer en France et de porter ce maillot violet. Je suis impatient de rencontrer tout le groupe, j’ai déjà rencontré beaucoup de personnes aujourd’hui et j’ai hâte de retrouver le coach et mes nouveaux coéquipiers. Je suis un milieu de terrain “box-to-box”, agressif, petit mais technique et plutôt polyvalent. J’aime avoir beaucoup d’activité sur le terrain », a déclaré le néo-toulousain qui endossera un maillot floqué du numéro cinq.

Un clin d’œil vidéo au Stade toulousain

Pour célébrer la signature du premier joueur australien de son histoire, le TFC a publié une vidéo avec un clin d’œil complice à l’autre club majeur de la ville, le Stade toulousain. Le club de football s’est notamment amusé d’aller chasser ses recrues sur le terrain des rugbymen, plus habitués à faire leur mercato sur les terres australiennes.