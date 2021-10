Toulouse : Les quartiers concernés par les travaux de la 3e ligne de métro, dès lundi

Les travaux préparatoires aux grand chantier de la troisième ligne de métro à Toulouse ont démarré cet été. Voici la liste des nouveaux chantiers qui débutent dès ce lundi 11 octobre, quartier par quartier.

Les travaux préparatoires au grand chantier de construction de la troisième ligne de métro à Toulouse ont démarré. Depuis cet été de nombreux chantiers, notamment de déplacement des réseaux pour laisser la place à la future ligne de métro réalisée par Tisséo, perturbent la circulation. Voici la liste des nouveaux secteurs et quartiers où vont débuter des travaux la semaine prochaine.

Deux rues fermées dans le quartier François Verdier

Dès le 11 octobre 2021 et pour une durée de huit semaines, des travaux nécessitant le blocage de certaines rues vont débuter dans le quartier François Verdier. Des interventions sont notamment prévues sur les rues des Cheminées et du Rempart Saint Etienne qui devront être ponctuellement fermées à la circulation. Un itinéraire de déviation est prévu, en journée, pour les automobilistes. Néanmoins, ces rues resteront tout de même accessibles aux piétons et aux riverains. Des opérations sont également planifiées sur le boulevard Lazare mais elles ne perturberont pas la circulation.

À noter que d’autres travaux de déplacement des réseaux (gaz, télécom ou électricité) sont prévus à la suite de ce chantier dans le quartier François Verdier.

Déplacement des réseaux quartier Jean Rieux

Dès ce lundi 11 octobre, la Ville de Toulouse va débuter des travaux de déplacement des réseaux souterrains dans le quartier Jean Rieux. La rue Pradal sera alors fermée à la circulation pour toute la durée du chantier qui devrait durer cinq semaines. Une déviation sera mise en place via la rue Noulet. L’accès riverains, lui sera maintenu durant toute la durée des opérations.

Secteur Ormeau : circulation alternée et sens unique sur Jean Rieux

À compter du 11 octobre et pour une durée de trois semaines, l’avenue Jean Rieux et la rue Raymond Corraze seront mise en sens unique (dans le sens entrant). Afin de permettre des travaux sur les rues concernées ainsi qu’au niveau de l’intersections entre les avenues Jean Rieux et Antoine de Saint Exupéry un itinéraire de déviation et un alternat au niveau du carrefour seront également mis en place. La ligne de bus Linéo 8 est maintenue moyennant une déviation dans les 2 sens. Les accès riverains seront maintenus pendant la durée des opérations. D’autres travaux de déplacement des réseaux sont également programmés à la suite de ce chantier sans que leur date ne soit, pour le moment, officiellement communiquée.

Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur la future troisième ligne de métro sur le site www.toulousemetro3.fr.