Toulouse : une “vélorution” pour dénoncer les retards en matière de mobilité douce

Une dizaine de collectifs environnementaux de Toulouse organisent une manifestation à vélo dans la ville, appelée “vélorution”, samedi 25 septembre. Ils dénoncent les retards des politiques locales en matière de mobilité douce.

Ils répondent présent à l’appel national lancé par Alternatiba, ANV COP 21 et Réseau Action Climat France pour « reprendre nos territoires ». Ce samedi 25 septembre, une dizaine de collectifs environnemantaux, dont Greenpeace Toulouse, ANV COP 21 Toulouse, Alternatiba Toulouse, France Nature Environnement Midi-Pyrénées, Youth for Climate, Extinction Rebellion Toulouse, Deux Pieds Deux Roues et Axe Vert La Ramée, organisent une manifestation à vélo. Leur objectif est de pointer du doigt le retard des politiques locales en matière de mobilités douces. Le départ de la “vélorution toulousaine” sera donné à 14h à François Verdier et se terminera dans le quartier des Pradettes.

Déploiement du vélo

« Les mesures mises en place par Toulouse Métropole en matière d’infrastructures cyclables sont trop faibles et inégales entre les différents quartiers de la ville », déclarent les collectifs. Face à l’urgence climatique, ils demandent le déploiement rapide de solutions alternatives à l’usage de la voiture.

La première, « peu coûteuse et rapide à mettre en place » selon eux, serait la création d’un plus large réseau cyclable. Il comprend : la mise en place immédiate du Réseau Express Vélo (prévu avant fin 2026), la réservation du Pont Neuf aux marcheurs, aux vélos et aux transports en commun, l’installation de routes cyclables à double sens et un accès à l’hypercentre réservé aux piétons. Pour ce qui est du reste de la voie publique, les organisations exigent un partage plus équitable entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons.

Mise à jour du “Plan de Déplacements Urbain”

Après avoir demandé son annulation, les organismes exigent aujourd’hui une mise à jour du Plan de Déplacements Urbain (PDU). En vigueur depuis 2012, il est jugé « obsolète pour l’environnement et les déplacements ». Le comité inter-associatif souhaite que les nouvelles propositions prennent en considération les besoins des habitants et mettent en avant : « le train, le bus, le tramway, le réseau piéton et cyclable ». Il propose également de construire des voies dédiées aux bus sur les rocades et autoroutes. Enfin, les collectifs souhaitent que « le respect des normes environnementales » soit placé au cœur de ce PDU.