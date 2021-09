Toulouse. Des collectifs balisent le trajet du futur Réseau express vélo

Plusieurs collectifs se sont rassemblé pour baliser l’itinéraire du futur Réseau express vélo entre Castelmaurou, Toulouse et St Lys samedi 18 septembre. Ils veulent attirer l’attention des collectivités sur ce projet portant sur 370 kilomètres d’aménagements cyclables, dont les travaux n’ont pas encore commencé.

C’est une piqûre de rappel. Les collectifs ANV COP 21, les Faiseurs de ville, et Deux pieds deux roues ont symboliquement balisé l’itinéraire du futur Réseau express vélo (REV) entre Castelmaurou, Toulouse et St Lys durant la matinée de samedi 18 septembre. Le REV, c’est un maillage de l’agglomération toulousaine de 370 kilomètres d’aménagements cyclables. Pour l’heure, les travaux n’ont pas encore commencé. Dans un communiqué commun, les trois collectifs alertent : “il est urgent de déployer des solutions peu ou non polluantes alternatives à l’usage de la voiture individuelle.”

Avec cette action symbolique, ils veulent notamment “rappeler au président de Toulouse Métropole qu’il s’est engagé à réaliser le REV sur le mandat 2020-26 alors que les travaux n’ont pas démarré et que le budget annoncé est pour le moment insuffisant, 66 millions d’euros au lieu de 100 millions d’euros nécessaires pour la partie située sur le territoire de Toulouse Métropole”.

Les collectifs ANV COP 21, les Faiseurs de ville, et Deux pieds deux roues veulent également “interpeller l’ensemble des collectivités territoriales de l’agglomération concernées par la réalisation du REV et les appeler à se coordonner pour assurer un déploiement rapide et cohérent sur l’ensemble du territoire”.