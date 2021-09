Toutes à vélo. Plus de 2 500 femmes de toute la France pédalent vers Toulouse

Quelque 2 500 femmes de toute la France ont enfourché leur vélo en direction de Toulouse dans le cadre de l’opération Toutes à vélo. Elles se rejoignent à la Prairie des filtres et participeront à des visites guidées dans la Ville rose.

“Le plus grand événement de vélo au féminin débute aujourd’hui à Toulouse !” Voici l’annonce de la Fédération française de cyclotourisme sur ses réseaux sociaux. Cette dernière organise l’opération Toulouse toutes à vélo durant le week-end du 11 et 12 septembre. C’est la troisième édition de cet événement qui vise à promouvoir le vélo féminin. Il a auparavant été organisé à Paris et à Strasbourg.

Durant la semaine, quelque 2 500 femmes de toute la France ont pris leur vélo pour rejoindre Toulouse. Trois cents bénévoles les accueils durant le week-end dans un village du vélo installé sur la Prairie des filtres. “Depuis ce matin, les premières arrivées profitent des cyclodecouvertes pour visiter la Ville Rose. Il y a le choix entre les jardins, l’Histoire, la Garonne…”, écrit la Fédération française de cyclotourisme sur ses réseaux sociaux. Les “cyclodecouvertes” sont des visites guidées réalisées à vélo. Elles sont gratuites et ouvertes à tout le monde.

Infos pratique : Toulouse toutes à vélo, les 11 et 12 septembre à la Prairie des filtres ; le programme complet est disponible ici.