Que devient le pavillon Nanta à côté de La Grave ? 

Il y a quelques mois, des manifestations étaient organisées par des associations concernant la destruction du pavillon Nanta. D’après la Mairie de Toulouse, des solutions ont été trouvées.

Le pavillon Nanta, situé dans l’enceinte de La Grave, est en cours de déconstruction. Après plusieurs occupations illégales, et en vertu d’un jugement du Tribunal administratif, le lieu a pu être libéré en avril dernier. Un accompagnement des services sociaux a été mis en place pour trouver des solutions d’hébergement aux quelques personnes qui se trouvaient sur le site. Les associations qui travaillaient sur ce lieu au bénéfice des personnes en grande précarité sont soutenues par la Mairie qui a renforcé le dialogue mené pour pérenniser leur travail social.

L’espace laissé par le pavillon Nanta, une fois démoli, permettra d’ouvrir pleinement la vue sur le site de La Grave depuis la rue du Pont Saint-Pierre. De plus, un chemin piéton permet de relier cet espace jusqu’au jardin Raymond VI et au musée des Abattoirs.

L’ouverture ainsi créée permettra de proposer un nouvel espace aux habitants du quartier et aux Toulousains, qui participera à la mise en valeur des abords de La Grave. Ce projet donnera plus de place à la nature en ville, aux promeneur, offrant aux riverains un cadre de vie encore plus vert. Ce qui permettra également d’accès à un site patrimonial exceptionnel.

Les Toulousains pourront s’approprier ce lieu emblématique. Notamment la Chapelle Saint-Joseph et son dôme, qui font l’objet d’une importante restauration à l’initiative de la Mairie.