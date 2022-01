Haute-Garonne : un million d’euros pour aider les communes suite aux intempéries

Le président du Conseil départemental de la Haute-Garonne Georges Méric annonce la création d’un fonds d’urgence d’un million d’euros pour aider les communes, frappées par les intempéries, à réparer les dégâts matériels.

En déplacement ce mardi à Saint-Béat et Eup, le président du Conseil départemental de la Haute-Garonne Georges Méric a annoncé la création d’un fonds d’urgence d’un million d’euros à destination des communes frappées par les intempéries survenues en début de semaine. L’objectif est d’aider les territoires à réparer les dégâts matériels provoqués par la montée des eaux.

Seront compris : le nettoyage, puis la rénovation si nécessaire des voiries communales et des équipements publics, la mise en place de bâtiments provisoires pour répondre aux besoins des services publics etc.

Saint-Béat, Toulouse, Eup…

Pour rappel, de nombreuses communes, dont Eup et Saint-Béat, ont sévèrement été touchés par les violentes précipitations de ce week-end. Dans ce dernier village, une dizaine d’habitations a dû être évacuée et les établissements scolaires ont fermé leurs portes. À Toulouse, la Garonne est montée à 4,30 mètres de hauteur. Une partie du Stadium et les quais de la Daurade ont été inondés, la résidence universitaire Daniel Faucher, sur l’île du Ramier, a été évacuée.

La #Garonne s'est bel et bien invitée au Stadium… L'inondation est contenue au virage et n'a pas atteint la pelouse. Saluons le travail des équipes techniques qui sont sur site et bien sûr, toutes nos pensées vont vers celles et ceux touchés par cette crue 😕#TFCASNL pic.twitter.com/bX68WeIzeT — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 11, 2022

Depuis samedi, 400 agents du Conseil départemental ont procédé à plus de 135 interventions sur plus d’une centaine de communes de la Haute-Garonne.

Un plan de soutien voté en mars prochain

Le président du Conseil départemental de la Haute-Garonne a ajouté qu’un “plan de soutien” sera voté les 8 et 9 mars prochains, en fonction du recensement effectué sur le terrain. L’objectif est d’aider les communes dans la réalisation de travaux de voirie et d’ouvrages d’art, mais aussi dans la restauration des milieux naturels et la réparation des équipements publics.