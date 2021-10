Haute-Garonne : 8 passeurs interpellés en septembre au péage de Lestelle et à Melles Pont-du-Roy

En Haute-Garonne, durant le mois de septembre, huit passeurs qui tentaient de faire pénétrer en France des personnes migrantes par le péage de Lestelle et de Melles Pont du roy ont été interpellés par la police aux frontières de Toulouse.

En septembre, la police aux frontières de Toulouse a procédé à l’interpellation de huit passeurs qui tentaient de faire pénétrer sur le sol français des personnes migrantes, en passant par le péage de Lestelle et de Melles Pont du roy. La plupart de ces derniers étaient de nationalité algérienne, récemment débarqués sur les côtes espagnoles. Non autorisés à entrer sur le territoire, ils ont été réadmis en Espagne. Quant aux passeurs, ils ont directement été placés en garde à vue.

Découverte d’un véritable trafic

Les investigations diligentées par la police aux frontières de Toulouse ont permis de découvrir que chaque mis en cause était à l’origine de nombreux autres passages sur divers points frontaliers. Les tarifs variaient entre 200 et 500 euros par passager pour un trajet généralement effectué entre Lérida, au Nord de l’Espagne, et la gare SNCF de Toulouse-Matabiau. Au total, sept véhicules et 7 200 euros ont été saisis durant ces interpellations.

Les huit passeurs ont été condamnés

Les huit passeurs ont été déférés devant le Parquet de Saint-Gaudens, puis renvoyés en comparution immédiate. Tous ont été condamnés à des peines d’emprisonnement ferme, allant de quatre mois à un an, avec placement immédiat en détention à la Maison d’arrêt de Seysses, en Haute-Garonne. Ils ont également fait l’objet de peines complémentaires de deux à trois ans d’interdiction de pénétrer sur le territoire Français.