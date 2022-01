Nouvel épisode de pollution de l’air en Haute-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne

Un nouvel épisode de pollution de l’air est prévu ce mercredi 26 janvier dans la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Ce phénomène est dû à la forte présence de particules en suspension (PM10) dans l’air.

Un nouvel épisode de pollution va frapper les départements de Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne ce mercredi 26 janvier. Il pourrait même se poursuivre les jours suivants. Ce phénomène est dû à la forte concentration de particules en suspension (PM10) dans l’air. Les conditions météorologiques actuelles, c’est-à-dire la combinaison d’une masse d’air stable, sans vent, et de températures froides, limitent la dispersion de ces PM10 et entraînent leur accumulation progressive dans l’air.

Attention aux personnes sensibles en Haute-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne

Il est conseillé aux personnes vulnérables (femmes enceintes, enfants, personnes âgées ou souffrant de pathologies) et aux personnes sensibles à la pollution d’éviter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords pendant les heures ou le trafic est intense. Il est également nécessaire de limiter les activités physiques intenses en extérieur, comme à l’intérieur.

Comment limiter cet épisode de pollution ?

Pour tenter de limiter cet épisode de pollution, il est recommandé de reporter les travaux d’entretien ou de nettoyage qui nécessitent l’utilisation de solvants, peintures ou vernis. Les opérations de brûlage à l’air libre sont interdites. Même en période hivernale, il est nécessaire d’arrêter l’utilisation des appareils de combustion de biomasse non performants (à foyers ouverts ou les poêles acquis avant 2002) pour se chauffer. Pour les autres types de chauffage, il est important de ne pas monter les températures trop hautes dans les bâtiments.

Si possible, limitez les déplacements en voiture et privilégiez les transports en commun ou les modes de déplacement non polluants comme la marche ou le vélo.