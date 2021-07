Covid-19 : Le vaccinodrome de Toulouse est « pris d’assaut »

Suite à l’annonce, par Emmanuel Macron, de nouvelles restrictions sanitaires pour les personnes non-vaccinées contre la Covid-19, le vaccinodrome de Toulouse ne désemplit pas.

6080 rendez-vous ont été pris pour une injection au vaccinodrome de Toulouse, ce mardi 13 juillet. C’est un quart de plus que les jours précédents. « Nous avons été pris d’assaut ! Beaucoup de gens ont appelé ce matin la centrale de réservation ou se sont connectés à la plateforme internet. Et ils y ont trouvé des plages horaires disponibles aujourd’hui même », confirme Anna Ribera, médecin urgentiste au SAMU31 et responsable médicale du centre de vaccination toulousain. Elle indique que le délai pour avoir un rendez-vous pourrait être prolongé de deux ou trois jours si la recrudescence se poursuit.

Les annonces d’Emmanuel Macron

C’est bien sûr l’allocution d’Emmanuel Macron, ce lundi 12 juillet, à 20 heures, qui en est à l’origine. Face au rebond de l’épidémie de Covid-19, le président de la République a annoncé l’extension du pass sanitaires au lieux de culture et de loisirs de plus de 50 personnes à partir du 21 juin, puis, en août dans les cafés, restaurants, hôpitaux, maisons de retraite, les avions ou les trains. Par ailleurs, la vaccination sera rendue obligatoire pour les personnels soignants et non-soignants des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements pour handicapés, et « pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile”. Ils ont jusqu’au 15 septembre pour avoir un schéma vaccinal complet.

Une capacité maximale de 10 000 personnes par jour

Dans ces conditions, le vaccinodrome a du faire machine arrière : « Alors que l’affluence stagnait, nous avions prévu de diminuer le nombre de jours d’ouverture durant le mois d’août. Mais compte tenu des annonces du président de la République, nous serons finalement bien ouvert tous les jours de l’été », assure Anna Ribera. Quant à la capacité d’accueil du vaccinodrome de Toulouse, « elle peut passer à 7500 personnes par jour dans la configuration actuelle. Et si nous rouvrons le hall 8 du parc des Expositions, alors nous pourrons aller jusqu’à 10 000 personnes. Mais nous n’en sommes pas encore là ».