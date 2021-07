Baignade sauvage à la Ramée : la métropole de Toulouse durcit le ton

De nouvelles mesures sont mises en place à la Ramée par Toulouse Métropole afin de renforcer la sécurité et limiter la baignade “sauvage” en dehors de la zone autorisée et surveillée, soumise au pass sanitaire.

Si une zone de baignade autorisée et surveillée a été mise en place depuis plusieurs années à la base de loisirs de la Ramée, de nombreux Toulousains continuent depuis de privilégier la baignade “sauvage” tout autour du lac.

Pass sanitaire obligatoire pour accéder à la zone de baignade surveillée

Un phénomène qui s’est amplifié ces dernières semaines avec la mise en place du Pass sanitaire pour pouvoir accéder à la zone autorisée. A tel point que la Métropole de Toulouse a décidé de réagir. “Certains choisissent de s’affranchir de cette obligation (le Pass sanitaire, ndlr) et de se baigner à côté de cette zone sécurisée au mépris de leur sécurité et de celle des agents de Toulouse Métropole. Ces derniers sont en effet amenés à se déplacer en bateau à moteur et circulent à droite de la baignade surveillée”, indique le communiqué publié ce jeudi 29 juillet.

Prévention et panneaux “baignade interdite” supplémentaires

Pour renforcer les mesures de sécurité déjà existantes et limiter les risques de baignade sauvage au passage du bateau à moteur, la collectivité a donc mis en place des bouées pour matérialiser un chenal de passage réservé. Des agents de prévention en canoé kayak y passent régulièrement ainsi qu’aux abords de la base nautique. De même, des panneaux d’affichage supplémentaires “Baignade interdite” ont été rajoutés.