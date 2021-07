Piscines, bibliothèques et musées municipaux… Où le Pass sanitaire est obligatoire à Toulouse ?

Piscines, théâtres, musées et salles de spectacles, depuis ce mercredi 21 juillet, certains établissements municipaux et métropolitains de la ville de Toulouse exigent le Pass sanitaire à l’entrée. Voici la liste.

Faut-il un Pass sanitaire pour se rendre à Toulouse plage, aller à la bibliothèque, rendre visite au Minotaure ou se perdre dans la Cité de l’Espace ? Depuis ce mercredi 21 juillet, les établissements culturels, sportifs et de loisir accueillant plus de 50 personnes sont soumis à l’obligation d’assurer un contrôle du Pass sanitaire à l’entrée. Voici la liste des établissements municipaux et métropolitains où la présentation d’un Pass valable, accompagné d’un document d’identité officiel, sera désormais indispensable pour entrer.

Des panneaux annonçant le caractère obligatoire de la présentation du Pass sanitaire seront affichés à l’entrée des différents lieux publics concernés. Par ailleurs, cette liste, non exhaustive, est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution sanitaire et des mesures prises par le gouvernement.

Les lieux municipaux où le Pass sanitaire est obligatoire à Toulouse

Piscines municipales, Toulouse plage et lieux de baignade…

Le Pass sanitaire est exigé à l’entrée des piscines Nakache été, Castex, Toulouse Lautrec, Papus, Alex Jany, Chapou et Bellevue. (Les piscines sont soumises à des contraintes sanitaires spécifiques consultables ici).

Toulouse Plages pour l’accès à la prairie des Filtres uniquement (les activités situées au Port Viguerie ne sont pas concernées par le pass sanitaire).

Le Pass sanitaire est exigé à l’entrée de la Ramée Plage.

Lieux et équipements culturels

Le Musée Saint-Raymond

Le Musée Georges-Labit

La Galerie du Château d’eau

Le Couvent des Jacobins

La Chapelle des Carmélites

Le Castelet

Le théâtre Jules Julien

Les Archives municipales

Les centres culturels

Le Muséum de Toulouse

Le Quai des savoirs

Les Abattoirs

La Cité de l’espace

L’Envol des pionniers

Théâtre du Capitole

L’Orchestre National du Capitole

La Halle de la Machine

Aeroscopia

Le Metronum

Les bibliothèques municipales

Le Pass sanitaire valide ou un test négatif de moins de 48 heures sont exigés pour accéder à la Médiathèque José Cabanis pour les personnes majeures. En revanche, l’accès reste ouvert à tous dans les bibliothèques de quartier ainsi que dans la Bibliothèque d’étude et du patrimoine où les jauges ont été limitée à 49 personnes (enfants compris).

Durant l’été, à titre exceptionnel, le retrait d’une réservation disponible en cours de validité sera possible devant la Médiathèque José Cabanis, pour les usagers qui n’auraient ni Pass sanitaire, ni test de moins de 48h, sur présentation de la carte d’abonné.