Montpellier met en place 14 nouvelles zones de stationnement gratuit de “très courte durée”

Afin de faciliter l’arrêt et la rotation des automobilistes dans la ville de Montpellier, la mairie annonce la mise en place de 14 nouvelles zones de stationnement gratuit et de “très courte durée”, mais aussi la création de “forfaits” pour les professionnels qui travaillent en ville et ne disposent pas de parkings à proximité de leur lieu de travail.

La mairie de Montpellier annonce la mise en place de 14 nouvelles zones de stationnement gratuit et de “très courtes durée”, autrement appelées les “zones rouges” à partir du mardi 1er novembre prochain, aux abords des axes suivants :

L’avenue de Maurin,

L’avenue de Toulouse 1,

L’avenue de Toulouse 2,

La rue du Lavandin,

L’avenue du Val de Montferrand,

La rue de Bugarel,

La rambla des Calissons,

L’avenue Aglaé Adanson,

La rue du Mas de Verchant,

L’avenue de l’Agriculture,

Le boulevard d’Antigone (desserte Halles Jacques Coeur),

L’avenue de l’Agriculture Gabriel Buchet (avant le croisement rue Las Sorbes),

La rue du Faubourg Figuerolles (extension ZTCD place Roger Salengro),

La rue Doria (entre l’avenue d’assassinat et la rue Paladilhe).

Le stationnement sera limité à 30 minutes de 8h à 20h dans ces zones “rouges”, du lundi au samedi. Ces règles ne s’appliquent pas les jours fériés, et le dimanche.

Création de “forfaits” de stationnement pour les professionnels à Montpellier

La Ville a également mis en place des “forfaits” pour faciliter le stationnement des professionnels travaillant sur Montpellier. Cette formule « a pour objectif d’apporter une solution adaptée aux salariés éloignés des transports en commun ou qui n’ont pas de parking à proximité de leur lieu de travail », explique la mairie. Il sera possible d’effectuer la demande auprès de la TaM dès le 1er novembre prochain.

Ces forfaits s’appliquent uniquement dans les zones de stationnement vertes et oranges de Montpellier, pas les zones rouges (très courtes durées), ni les zones jaunes (courtes durées). Les tarifs changent en fonction des véhicules utilisés :

Pour des véhicules 100 % électriques ou de 7 chevaux fiscaux maximum en zone verte : 60 euros par mois.

: 60 euros par mois. Pour des véhicules à partir de 8 chevaux fiscaux en zone verte : 80 euros par mois.

: 80 euros par mois. Pour des véhicules 100 % électriques ou de 7 chevaux fiscaux maximum en zone orange : 100 euros par mois.

: 100 euros par mois. Pour des véhicules à partir de 8 chevaux fiscaux en zone orange : 130 euros par mois.

Toutefois, ces forfaits ne doivent pas inciter les usagers à prendre leur voiture « sur des courtes distance pour lesquels les modes doux (vélos et marche à pied) et les transports collectifs sont à promouvoir », alerte la Ville, qui ajoute que ces formules sont complémentaires au Plan de Mobilité Employeur (PDME) privilégié par la collectivité. Ces derniers prévoient une prise en charge de 10 % des abonnements annuels à la TaM pour les salariés d’entreprises signataires d’une convention PDME.