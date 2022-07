Montpellier. De nouvelles zones de stationnement gratuit de courte durée

Après une première expérimentation concluante dans le quartier des Arceaux, la mairie de Montpellier décide de mettre en place sept nouvelles zones de stationnement gratuit de courte durée, à hauteur de 30 minutes maximum, dans plusieurs allées commerçantes de la ville.

La place Ernest Grenier est concernée par la mise en place d’une aire de stationnement gratuit de courte durée, comme six autres zones à Montpellier. CC Wikimedia Commons

Sept nouvelles zones de stationnement gratuit de courte durée sont mises en place à Montpellier cet été 2022. La mairie de la ville a pris cette décision après une première expérimentation concluante dans le quartier des Arceaux, situé à l’Est de la place de la Comédie. Celle-ci est mise en place depuis le mois de janvier dernier. Le processus va donc se répéter.

Dans ces zones, le stationnement gratuit est limité à 30 minutes entre 9h et 18h. Elles sont situées à divers endroits du centre-ville de Montpellier :

Sur le boulevard de Strasbourg , depuis le mercredi 13 juillet ;

, depuis le mercredi 13 juillet ; Dans la rue du Faubourg Figuerolles , depuis le vendredi 15 juillet ;

, depuis le vendredi 15 juillet ; Sur la place Salengro , depuis le vendredi 15 juillet ;

, depuis le vendredi 15 juillet ; Sur la place Ernest Granier , deux zones de stationnement gratuit de courte durée depuis vendredi 22 juillet ;

, de courte durée depuis vendredi 22 juillet ; Dans la rue Proudhon , à partir du vendredi 29 juillet ;

, à partir du vendredi 29 juillet ; Dans la rue du Faubourg Boutonnet, à partir du vendredi 5 août.

Des zones de stationnement gratuit pour faciliter l’accès aux commerces à Montpellier

En créant des zones de stationnement de courte durée dans le centre-ville, la municipalité souhaite éviter que les automobilistes occupent de façon abusive les places de parking situées juste devant les commerces. De plus, cette démarche « a pour but de [laisser plus de place pour] créer des emplacements pour les vélos, les vélos cargos et les motos », explique la Ville de Montpellier.

Pour se garer dans les zones de stationnement de courte durée, il est obligatoire de prendre un ticket à l’horodateur ou sur l’application M’Ticket, qui permet de régler les titres de transport et de stationnement. Mais attention, les automobilistes qui marquent un arrêt de plus de 30 minutes dans ces zones devront payer 33 euros de “forfait post stationnement”.