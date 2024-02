Montpellier : en football, le MHSC s’incline à Rennes tandis qu’en rugby le MHR perd à La Rochelle

Ce samedi après-midi, les équipes de football et de rugby de Montpellier se sont inclinés : le MHR a subi la loi de La Rochelle alors que le MHSC s’est incliné à Rennes.

Les Héraultais se sont réveillés trop tard contre Rennes. © MHSC

Même destin pour Montpellier au football et au rugby ce samedi après-midi : le MHSC s’est incliné à Rennes (2-1) tandis que le MHR a chuté à La Rochelle (18-10).

En rugby, le MHR battu à La Rochelle

Le MHR n’a pas réussi son coup sur la pelouse du Stade Rochelais en s’inclinant 18 à 10, pour le compte de la 14e journée de Top 14. Aucun point engrangé donc pour Montpellier, qui reste lanterne rouge du championnat. Pourtant, les Cistes avaient réalisé une excellente première mi-temps en faisant jeu égal avec le Stade Rochelais. Dans un premier acte sans essai pour les deux équipes, le MHR et La Rochelle rentrent aux vestiaires avec un petit score de 6 à 3 pour les locaux.

Et ce sont les Rochelais qui redémarrent mieux en seconde mi-temps et inscrivent le premier essai du match suite à une belle percée de Brice Dulin (13-3 ; 48e). Quelques minutes plus tard, les Maritimes, revigorés dans ce second acte, inscrivent un second essai après une belle action, conclue en coin par Levani Botia (18-3 ; 60e). En fin de match, les Cistes sauvent l’honneur avec un essai inscrit en force par Baptiste Erdocio (18-10 ; 74e), mais cela ne changera rien pour Montpellier qui repart bredouille de Marcel Deflandre, après une pénalité manquée dans les arrêts de jeu par Louis Carbonel pour obtenir le bonus défensif.

Face à une équipe du Stade Rennais sur une série de trois victoires consécutives, le MHSC n’a pas réussi à interrompre cette belle série du club breton. Les Héraultais se sont, en effet, inclinés 2 à 1 à cause de deux mauvaises entames de période et d’un réveil trop tardif. En effet, Montpellier a été pris à froid en encaissant d’entrée de match l’ouverture du score de Rennes. Bien lancé en profondeur par Désiré Doué, Martin Terrier arrive à tromper Benjamin Lecomte avec une belle frappe croisée (1-0 ; 3e).

Bis repetita en seconde période, où le Stade Rennais marque après trois minutes de jeu sur un pénalty transformé par Arnaud Kalimuendo (2-0 ; 48e). Menés, les Héraultais ne baissent pas les bras et arrivent à relancer le suspense avec une réalisation de Téji Savanier, qui marque d’une belle frappe lointaine (2-1 ; 73e). Mais ce sera insuffisant pour aller chercher le point du match nul, malgré une belle seconde période. Avec cette défaite, Montpellier reste provisoirement 12e de Ligue 1, mais est toujours à portée des équipes relégables.