Ligue 1 : le MHSC défie un Stade Rennais en grande forme

Ce samedi après-midi, à 17h, le MHSC se déplace sur la pelouse du Stade Rennais, dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1.

Le MHSC veut faire un coup sur la pelouse du Stade Rennais (image d’illustration). ©MHSC

Montpellier veut garder ses distances avec la zone rouge. Tenu en échec la semaine passée par Lille à domicile (0-0), le MHSC continue d’engranger des points, mais n’arrive pas à se détacher clairement de ses concurrents pour le maintien. Ainsi, les Héraultais sont actuellement 12e de Ligue 1 avec 19 points, mais ne comptent que trois points d’avance Metz, 15e, et sur Lyon, 16e et barragiste.

Autrement dit, en cas de passage à vide, même rapide, ces prochaines semaines, Montpellier pourrait se retrouver en zone de relégation. Chaque match compte dans cette lutte pour le maintien et le MHSC tentera de grappiller de précieux points ce samedi, à 17h, sur la pelouse de Rennes. Pour cela, Michel Der Zakarian pourra compter sur ses deux nouvelles recrues, l’attaquant Yann Karamoh et le défenseur Modibo Sagnan, arrivés le dernier jour du mercato hivernal dans l’Hérault.

Rennes : une équipe en grande forme

Mais même avec ces renforts, le challenge s’annonce difficile pour les Montpelliérains tant le club breton est en forme actuellement. En effet, après un début de saison totalement raté sous les ordres de Bruno Genesio, Rennes retrouve des couleurs et des performances à la hauteur de ses ambitions depuis quelques semaines sous l’impulsion de son entraineur Julien Stéphan.

Le Stade Rennais est sur une série de trois victoires consécutives en championnat et à cela s’ajoute les deux matchs remportés en Coupe de France : 2-0 à Guingamp et aux tirs au but contre Marseille après un match nul 1-1 à la fin du temps réglementaire. Une belle forme qui a propulsé le club breton dans la première partie de tableau, en 9e position, et qui lui permet d’entrevoir les places européennes, son objectif affiché en début de saison.