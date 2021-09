Montpellier : les locations immobilières les plus chères d’Occitanie, avant Toulouse

Selon une étude menée par LocService.fr, le spécialiste de la location et de la colocation entre particuliers, les locations immobilières à Montpellier sont les plus chères d’Occitanie. Il faut compter en moyenne 17,63 euros le mètre carré, soit 1,54 euro de plus qu’à Toulouse.

Selon l’INSEE, près de 51 % des habitants de Montpellier sont locataires. « La tension locative est de plus en plus forte et tire les loyers vers le haut », explique Richard Horbelle, fondateur de l’entreprise spécialisée dans la location entre particuliers LocService.fr. À l’occasion du Salon immobilier d’automne, qui se déroulera du 24 au 26 septembre à Montpellier, la société a mené une étude sur le marché de la ville. Elle révèle que les locations immobilières à Montpellier sont les plus chères d’Occitanie. Le loyer moyen pour se loger est de 633 euros pour 36 m², soit un ratio de 17,62 euros par mètre carré. La ville devance Toulouse, où le prix moyen est de 16,08 euros par mètre carré.

Comparé au reste de la province, le loyer est bien supérieur à la moyenne (qui est de 13,40 euros par mètre carré, ndlr). Toutefois, se loger à Montpellier reste deux fois moins cher qu’à Paris.

Les petites surfaces plébiscitées

« Les studios et les T1 représentent près de 46 % des locations réalisées sur les 12 derniers mois », constate LocService.fr. Cette donnée s’explique par la forte présence d’étudiants à Montpellier. Ils sont environ 82 000 à habiter dans l’agglomération. Les petites surfaces sont donc les plus prisées.

En moyenne, les chambres simples, offrant une surface de 13 m² se louent 426 euros. Les studios de 22 m² s’affichent au prix de 503 euros et les appartements T1, d’environ 28 m², à 556 euros. Les appartements meublés représentent près des deux tiers des locations réalisées dans l’année, hors biens loués aux touristes.

Prix des grandes locations

Pour ce qui est des T2, la surface moyenne constatée dans cette étude est de 40 m² pour un loyer moyen de 675 euros. Ces locations représentent 30 % des demandes réalisées sur Montpellier. Un trois pièces de 64 m² se loue environ 891 euros. Pour les plus grandes surfaces, de quatre pièces et plus, « il faut compter 1 100 euros charges comprises », souligne LocService.fr. À Montpellier, « 16 % des habitants recherchent au moins trois pièces et 7 % optent pour une maison », termine Richard Horbette.