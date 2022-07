Week-end de lancement pour le Festival de Toulouse

Le Festival de Toulouse, sous-titré “Concerts sous les étoiles”, a démarré vendredi 9 juillet 2022. Il durera jusqu’au 24 juillet. Voici la programmation de ce week-end.

Julie Depardieu sera sur scène dimanche 10 juillet à 11h pour réciter un conte musical. ©Gérard Giaume

C’est un nouveau festival qui voit le jour cet été dans la Ville rose. Le Festival de Toulouse, pour sa première édition, se tient du 9 au 24 juillet. De nombreux rendez-vous culturels sont donnés aux Toulousains, et la programmation est éclectique.

Les lieux changent également. Le grand concert du 16 juillet, point d’orgue de l’évènement, se tiendra à la prairie des Filtres. Seront présents Thomas Valverde, Julien Clerc et l’orchestre national du capitole de Toulouse mené par Yvan Cassar, ainsi que Kavinsky.

Mais des ciné-concerts sont aussi organisés à la cinémathèque de Toulouse. Et ce week-end des 9 et 10 juillet, comme la plupart des concerts du Festival de Toulouse, le rendez-vous est donné au jardin Raymond IV.

Premier week-end du Festival de Toulouse

Un duo piano et danse a ouvert le festival, le vendredi 8 juillet. Simon Ghraichy et Dorothée Gilbert, danseuse étoile de l’Opéra de Paris, ont donc été les premiers artistes de l’histoire du Festival de Toulouse.

Samedi 9 juillet à 21h, le groupe Natural Woman Band fera un hommage à Aretha Franklin. Choristes de gospel, musiciens de blues et de soul, accompagneront la chanteuse Tatiana Gronti pour reprendre le répertoire des grands succès de l’artiste.

Dimanche 10 juillet à 11h, place à “La mandoline de Lviv”, un conte musical. Il sera récité par Julie Depardieu, accompagné de Julien Martineau à la mandoline, Clara Cernat au violon (et à l’écriture), et Thierry Huillet au piano (et à la composition).

Le premier chapitre de cette histoire qui se déroule à Lviv, en Ukraine, avait été créé sur France Musique en mai 2021, et résonne différemment depuis que la guerre a éclaté.