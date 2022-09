Saint-Orens. Toulouse à Table clôture son édition 2022

L’édition 2022 du festival gastronomique Toulouse à Table se termine, et les festivités auront lieu dans la halle gourmande de Saint-Orens-de-Gameville. Comme à son habitude, l’évènement qui se tiendra ce samedi 17 septembre, de 18 à 23h, mettra à l’honneur les produits locaux.

Le plus gros évènement de Toulouse à table est le grand banquet du Capitole (ici en 2020). ©Toulouse à table

Sa rentrée s’était fait à l’Union le 2 septembre, sa clôture se fera à Saint-Orens-de-Gameville, ce samedi 17 septembre. Pour cette édition 2022, Toulouse à Table varie donc les lieux de festins de son festival, puisque c’est la première fois qu’il se tient dans la commune. Cette association organise depuis 2014 des évènements autour de la gastronomie et du terroir.

Et ce week-end, le festival gourmand donne rendez-vous aux amateurs de produits locaux et des plaisirs de la table à partir de 18h, rue du Centre. Dominique Faure, l’ancienne maire de Saint-Orens, désormais Secrétaire d’État à la ruralité, sera présente à l’évènement.

Aux fourneaux, de nombreux food-trucks de Toulouse et ses alentours seront sur place : Afrik’n truck, La Cabane, Pass à la Maison, Chez Pelé et Tondu, So Piad’in… Le restaurant Le Keudu, et les commerçantes des Halles de Gameville, des Délices by Pitchilona et d’à Travers Champs sont aussi associés à l’évènement.

Animations autour de Toulouse à Table

Pendant la soirée, des animations sont prévues à la halle gourmande. Une banda s’occupera de l’ambiance musicale. Une dégustation de vins du Sud-Ouest est organisée, et une buvette sera disponible.

Mais le 17 septembre, c’est aussi la journée du patrimoine. Et avant de rejoindre Toulouse à Table, les festivaliers sont donc aussi invités à découvrir l’histoire de Saint-Orens. Un podcast sera diffusé par la Ville à l’Espace Lauragais à 17h, suivi d’une conférence autour de la mémoire de la commune.

Informations : menus entre 10 et 12€, accès gratuit sans obligation de consommer, plus de renseignements au 05 61 39 54 16