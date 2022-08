Soirée food trucks à l’Union, la rentrée de Toulouse à table

Début septembre 2022, une nouvelle soirée “food trucks” va être organisée par l’association “Toulouse à Table”, à l’Union. Village gourmand et Nocturnes sont aussi en préparation.

©Toulouse à Table

Après une édition “food trucks” réussie au mois d’avril, Toulouse à Table remet le couvert à l’Union. L’association, qui organise des évènements autour de la gastronomie, dans Toulouse et son agglomération, a prévu ce retour au 2 septembre 2022, de 18h à 23h.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont prévu plus grand. Un nouveau lieu, les halles de Saint-Caprais, aux abords du lac de l’Union, et plus de camions. “Toulouse à table” a ainsi sélectionné plusieurs “food trucks” gastronomiques, qui viendront régaler les papilles des visiteurs.

L’association promet « une découverte gourmande des produits de notre région. Un travail de produits qualitatifs, locaux, gourmands, au gré du marché, mais aussi des produits labellisés (SIQO) ; le tout en plein cœur de la belle ville de L’Union… »

En plus des “food trucks”, Toulouse à Table prévoit des dégustations de vins locaux, du Sud-Ouest. L’association a également organisé des animations musicales, pour accompagner la soirée.

Un village gourmand en préparation

Du 7 au 10 septembre, l’organisation sera de retour au Capitole, de 9h à 22h. Elle installe square Charles de Gaulle son village gourmand, « le ventre de Toulouse à Table ». Là encore, les produits régionaux seront à l’honneur du marché et des stands de producteurs et de filières locales.

Dès 18h, le village gourmand passe en mode “Nocturne”. Trois soirées sont ainsi organisées. La première est sur le thème des « Pintxos occitans ». La deuxième, le 8 septembre, se fera sur le sobre thème « Foie gras – Champagne ». La dernière, le 9 septembre, a pour titre « Huître, Saucisse by Moustache et Vins blancs ».

Le tout accompagné des pains du parrain 2022 de l’évènement, Jean-Luc Beauhaire, Meilleur Ouvrier de France 2019.