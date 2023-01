Ligue 1. Invaincu en 2023, le TFC prend le dessus sur Strasbourg

En déplacement au stade de la Meinau, le TFC s’est imposé 1 à 2 face à Strasbourg à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Le Néerlandais Thijs Dallinga a marqué un doublé.

Photo d’illustration : Les joueurs du TFC à l’extérieur. © Toulouse Football Club

Le TFC a arraché une victoire 1 à 2 face à Strasbourg, sur la pelouse du stade de la Meinau, ce dimanche 29 janvier, à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. C’est un déplacement gagnant pour les Violets qui repartent avec les trois points.

Ce sont pourtant les Alsaciens qui ont ouvert le score. Kévin Gameiro a profité d’une erreur de la défense toulousaine pour se présenter seul face à Maxime Dupé à la 20e minute de jeu. La réaction n’a pas tardé. Thijs Dallinga est parvenu à égaliser à la 25e minute. Après la pause, le Néerlandais double la mise et marque son sixième but de la saison à la 51e minute.

Au bout du bout du temps additionnel, nos Violet s'imposent et remportent un deuxième succès consécutif à l'extérieur 💪



Une grosse performance à confirmer dès mercredi au Stadium face à Troyes !#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/EssC8czCKm — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 29, 2023

TFC-Strasbourg, nouvelle étape d’une série de matchs sans défaite

Avant la rencontre entre le TFC et Strasbourg, l’entraîneur Philippe Montanier faisait part de l’ambition d’être « d’être plus performants à l’extérieur pendant cette deuxième partie de saison ». Cette victoire permet au TFC de monter provisoirement en 10e position du classement de la Ligue 1. Les Toulousains poursuivent ainsi leur bonne lancée du début de l’année 2023. Ils sont sur une série de six rencontres consécutives sans défaite, toutes compétitions confondues. Le club recevra Troyes au Stadium de Toulouse mercredi 1er février.

Pour sa part, Strasbourg reste dans la zone rouge et occupe la 17e place du championnat. Les Alsaciens joueront leur prochain match contre Rennes.