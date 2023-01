RC Strasbourg – TFC : « Être plus performants à l’extérieur »

Le Toulouse FC (TFC) se déplace ce dimanche 29 janvier à Strasbourg pour la 20e journée de Ligue 1. Les Violets, qui ont un calendrier chargé, espèrent engranger des points contre un concurrent direct.

L’entraîneur du TFC, Philippe Montanier, en conférence de presse. Crédit photo : © Toulouse Football Club (Youtube – capture d’écran).

C’est le premier de trois matchs de Ligue 1 qui vont se succéder en une semaine pour les Violets. Le samedi 4 février ils affronteront le PSG, puis ils recevront Troyes le mercredi 1er. Mais ce dimanche 29 janvier, c’est un déplacement à Strasbourg qui attend le TFC. Le match sera diffusé sur Amazon Prime Video, et le coup d’envoi donné à 15h.

C’est sur ce match que se focalise Philippe Montanier, l’entraîneur toulousain. En conférence de presse, il apparaît serein, confiant dans la capacité de son effectif récemment renforcé à enchaîner les rencontres, et à les prendre les unes après les autres.

« Ce n’est pas une place qui reflète leur potentiel »

« On a l’ambition d’être plus performants à l’extérieur pendant cette deuxième partie de saison », affirme le coach toulousain avant le match entre le TFC et Strasbourg. Donnée en exemple, la victoire à Auxerre (0-5) « peut aider pour la confiance ».

D’autant qu’une victoire ce dimanche serait un nouveau pas en avant pour le maintien. Actuellement 12e au classement de Ligue 1, le TFC compte huit points d’avance sur le RC Strasbourg (16e). « Ce n’est pas une place qui reflète leur potentiel », estime Montanier, rappelant que les Alsaciens étaient « aux portes de l’Europe » la saison passée, et ce avec presque le même effectif.

Quant au match-aller, qui s’était soldé sur un nul (2-2), le coach aspire à mieux. « On avait réussi à étouffer notre adversaire, (…) c’était une première mi-temps pleine. Le plus dur, c’est de faire deux mi-temps pleines », analyse-t-il avec un sourire. Il faut dire que les Violets avaient mené 2-0, avant de se faire rattraper en fin de match. Ils ont maintenant l’occasion de rendre une meilleure copie.

Le groupe du TFC pour affronter le RC Strasbourg : Gardiens : Maxime Dupé – Kjetil Haug – Guillaume Restes. Défenseurs : Logan Costa – Mikkel Desler – Moussa Diarra – Warren Kamanzi – Rasmus Nicolaisen – Anthony Rouault – Gabriel Suazo. Milieux : Farès Chaibi – Stijn Spierings – Vincent Sierro – Naatan Skyttä – Théocharis Tsingaras – Branco van den Boomen. Attaquants : Zakaria Aboukhlal – Veljko Birmancevic – Thijs Dallinga – Ado Onaiwu – Rafael Ratão.