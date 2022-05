Récap d’actu. Stade Toulousain, Festival et Téléo au programme

En ce dimanche ensoleillé, il est temps de faire le point sur l’actualité de ces sept derniers jours avec le Récap d’actu. Au programme : Laure Sansus élue meilleure joueuse du Tournoi des Six Nations, le nouveau festival de Toulouse et la mise en service du nouveau téléphérique toulousain.

La joueuse du Stade Toulousain, Laure Sansus élue meilleure joueuse du Tournoi des Six Nations

Le Stade Toulousain fait un coup double avec Antoine Dupont et Laure Sansus élus meilleurs joueurs du Tournoi des Six Nations.

La demi de mêlée du Stade Toulousain et des Bleues, Laure Sansus, a été élue meilleure joueuse du Tournoi des Six Nations féminin, ont annoncé les organisateurs de la compétition mardi 9 mai. Les supporters ont préféré la Toulousaine, avec 37 % des votes, face à Madoussou Fall, Marlie Packer et Sarah Bern. La suite de l’article par ici.

Voici la carte des candidats aux législatives par circonscription en Haute-Garonne

10 députés de Haute-Garonne siègent à l’Assemblée nationale. (CC by SA 3.0 Richard-Ying / Tangui Morlier)

Deux mois après l’élection présidentielle, les électeurs français doivent à nouveau se rendre aux urnes, les 12 et 19 juin prochain, pour les élections législatives. En Haute-Garonne, les électeurs devront choisir les 10 députés qui les représenteront à l’Assemblée nationale, l’une des deux chambres du parlement. Cette dernière, également appelée chambre basse, compte 577 députés élus pour 5 ans. La carte est disponible dans le JT.

Le Festival de Toulouse, un nouveau rendez-vous musical sur les bords de Garonne

festival toulouseDu 8 au 24 juillet 2022, le Festival de Toulouse va offrir aux Toulousains une programmation variée. © Festival de Toulouse

La Ville rose accueillera cet été un nouvel événement culturel : la première édition du Festival de Toulouse se tiendra du vendredi 8 au dimanche 24 juillet 2022, comme l’a annoncé la Mairie ce mardi 10 mai. Au programme : « 17 jours de fête, avec des rencontres inattendues entre des artistes d’horizons différents », révèle Nicole Yardéni, adjointe au maire de Toulouse en charge des musiques. En savoir plus.

Coup d’envoi du nouveau bac pour les lycéens de l’académie de Toulouse

Dans l’académie de Toulouse, 21 642 élèves y participent aux épreuves du nouveau bac qui débute ce mercredi 11 mai. Crédit photo : École polytechnique – J.Barande

C’est le grand jour. L’après-midi de ce mercredi 11 mai marque le coup d’envoi des épreuves du baccalauréat dans toute la France. Les épreuves se déroulent jusqu’au vendredi 13 mai. Dans l’académie de Toulouse, 21 642 élèves de terminale des lycées généraux et technologiques prennent part à ce nouveau bac. Explications.

Le téléphérique de Toulouse a bien été lancé ce week-end

Le téléphérique de Toulouse. Crédit photo : Bryan Faham

Il y a du nouveau dans l’offre de transports en commun de Tisséo. Le Téléo, le téléphérique de Toulouse, a été inauguré dans la matinée de ce vendredi 13 mai. Il ouvrira au public dès le lendemain. Et le service sera gratuit durant tout le week-end afin de permettre aux Toulousains de le tester. Voici cinq choses à savoir sur le Téléo. Le JT vous en dit plus par ici.