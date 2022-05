Haute-Garonne. La carte des candidats aux législatives par circonscription

Découvrez, circonscription par circonscription, tous les candidats publiquement déclarés en Haute-Garonne pour les élections législatives qui vont se tenir les 12 et 19 juin prochain.

Deux mois après l’élection présidentielle, les électeurs français sont de nouveau invités à se rendre aux urnes, les 12 et 19 juin prochain, pour les élections législatives. En Haute-Garonne, les électeurs devront choisir les 10 députés qui les représenteront à l’Assemblée nationale, l’une des deux chambres du parlement. Cette dernière, également appelée chambre basse, compte 577 députés élus pour 5 ans.

Découvrez, sur notre carte actualisée, la liste actualisée de tous les candidats publiquement déclarés en Haute-Garonne. Le dépôt officiel des candidatures sera ouvert le 16 mai et clôturé le 20 mai. Date à laquelle la liste des candidats sera officiellement arrêtée et pourra alors être considérée comme définitive. La campagne officielle pour ces élections législatives sera ensuite lancée le 30 mai.

Découvrez les candidats déclarés en Haute-Garonne

(Cliquez sur votre circonscription pour connaître la liste actualisée des candidats aux élections législatives.)

1ère circonscription (député sortant Pierre Cabaré)

Hadrien Clouet (NUPS / LFI)

Pierre Baudis (Ensemble !)

Maxime Boyer (LR)

Benjamin Combes (Parti Animaliste)

2e circonscription (député sortant : Jean-Luc Lagleize)

Anne Stambach-Terrenoir (NUPS / LFI)

Jean-Luc Lagleize (Ensemble ! / LREM / candidat sortant)

Christine Gennaro-Saint (LR)

Nicolas Karasiak (Parti Animaliste)

3e circonscription (député sortante : Corine Vignon)

Agathe Roby (NUPS / LFI)

Corine Vignon (Ensemble !)

Laurence Arribagé (LR)

Clément Sanvisens (Parti Animaliste)

David Saforcada (Appel au Peuple)

4e circonscription (député sortant : Mickael Nogal / LREM)

François Piquemal (NUPS / LFI)

Marie-Claire Constans (Ensemble !)

Bertrand Serp (LR)

Raimon Sabater (Parti Animaliste)

5e circonscription (député sortant : Jean-François Portarrieu)

Sylvie Espagnolle (NUPS / LFI)

Jean-François Portarrieu (Ensemble ! / LREM)

Jean-Christophe Cheronnet (LR)

Johana Velo (Parti Animaliste)

6e circonscription (député sortante : Monique Iborra)

Fabien Jouvé (NUPS / PS)

Monique Iborra (Ensemble ! / LREM)

Christophe Alvès (LR)

Servane Pater (Parti Animaliste)

7e circonscription (député sortante : Élisabeth Toutut-Picard)

Christophe Bex (NUPS / LFI)

Élisabeth Toutut-Picard (Ensemble ! / LREM)

Michel Aujoulat (LR)

Romain Von Deyen (Parti Animaliste)

8e circonscription (député sortant : Joël Aviragnet)

Joël Aviragnet (NUPS / PS)

Céline Laurenties-Barrere (Ensemble ! / Horizons)

Polina baulès (LR)

Simon Moncasi (Parti Animaliste)

François Harari (AUP)

9e circonscription (député sortante : Sandrine Mörch)

Christine Arrighi (NUPS / EELV)

Sandrine Mörch ( Ensemble ! / LREM)

Cécille Dufraisse (LR)

Juliette Doroy (Parti Animaliste)

10e circonscription (député sortant : Sébastien Nadot / ex-LREM / Mouvement des progressistes)

Alice Assier (NUPS / Génération.s)

Dominique Faure (Ensemble ! / Parti radical)

Stéphanie Respaud-Hézard (LR)

Sandrine Conte-Margail (Parti Animaliste)

Nouvelle union populaire écologiste et sociale (Nupes) est une alliance de différents partis de gauche. Suite à l’accord signé le 5 mai dernier avec le Parti socialiste, le parti de Jean-Luc Mélenchon a finalement réussi à réunir EELV, le Pôle écologiste (Génération.s, Génération écologie, Cap21, Mouvement des progressistes) et les communistes (PCF) autour de la France insoumise (LFI). Une première depuis l’échec de la gauche plurielle en 2002. Le mouvement Nupes va présenter 10 candidats en Haute-Garonne : 6 membres de la France insoumise, 2 du Parti socialiste, 1 EELV et 1 du mouvement génération.s.

Ensemble ! est un regroupement de différents partis et mouvements visant à instaurer une majorité présidentielle à l’Assemblée nationale. Ce regroupement établi autour de la République en Marche (LREM, futur parti Renaissance) inclut des mouvements comme Horizons, le Modem, Territoires et progrès.

Les Républicains (LR) ont présenté des candidats dans les dix circonscriptions du département.

Le Parti animaliste (PA) qui promeut la prise en compte du bien être et des intérêts des animaux dans nos choix politiques et de société présente des candidats dans les 10 circonscriptions du département.

L’Appel au peuple (AUP) est un parti bonapartiste fondé sous la troisième république à la fin du XVIIIe siècle et relancé à Toulouse en mai 2021, près d’un siècle après sa disparition. Ce parti présente trois candidats en Haute-Garonne et une douzaine de candidats en France.