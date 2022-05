Le téléphérique de Toulouse sera bien lancé ce week-end

L’arrêté préfectoral permettant la mise en service de Téléo, le téléphérique du sud de Toulouse, a finalement été signé. L’inauguration aura lieu vendredi 13 mai et l’ouverture au public le lendemain, samedi 14 mai.

©Tisséo Collectivités

Il n’y a plus d’obstacle sur le chemin de la mise en service de Téléo, le téléphérique du sud de Toulouse. La préfecture de la Haute-Garonne annonce ce jeudi 12 mai que le préfet Etienne Guyot a signé, le 3 mai, l’arrêté préfectoral autorisant l’ouverture au public.

La signature de l’arrêté d’autorisation de mise en exploitation du téléphérique de Toulouse par le préfet constitue la toute dernière étape avant le lancement de Téléo, dont l’inauguration est programmée pour ce vendredi 13 mai. Mais l’ouverture au public n’est prévue que pour le lendemain, samedi 14 mai.

À l’issue des travaux, Tisséo Ingénierie, qui a organisé la construction des équipements, a procédé à la réception des ouvrages et confié les clés à Tisséo Voyageurs, l’exploitant. L’opérateur de transports en commun a ensuite procédé à plusieurs semaines de marche à blanc pour former son personnel.

Le téléphérique de Toulouse parcourt trois kilomètres en 15 minutes

Téléo est le plus long téléphérique urbain de France. Il parcourt trois kilomètres entre l’Université Paul Sabatier et l’Oncopole, en passant par l’Hôpital de Rangueil, en quinze minutes.

« Depuis le dépôt du premier dossier en 2016, de nombreuses réunions et échanges ont eu lieu entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, les organismes de contrôle agréés et les services techniques de l’État afin de permettre l’ouverture au public en toute sécurité d’un système de transport atypique et innovant », rappelle la préfecture.

« La direction départementale des territoires de Haute-Garonne (DDT), service instructeur pour le compte du préfet, a instruit ces dossiers afin de délivrer à Tisséo les autorisations préfectorales dans les temps pour réaliser les travaux et pour lancer l’exploitation commerciale. »