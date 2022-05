Stade Toulousain. Laure Sansus élue meilleure joueuse du Tournoi des Six Nations

Malgré la deuxième place des Bleues aux Tournois des Six Nations, Laure Sansus, du Stade Toulousain, est élue meilleure joueuse de la compétition.

Le Stade Toulousain fait un coup double avec Antoine Dupont et Laure Sansus élus meilleurs joueurs du Tournoi des Six Nations.

La demi de mêlée du Stade Toulousain et des Bleues, Laure Sansus, a été élue meilleure joueuse du Tournoi des Six Nations féminin, ont annoncé les organisateurs de la compétition mardi 9 mai. Les supporters ont préféré la Toulousaine, avec 37 % des votes, face à Madoussou Fall, Marlie Packer et Sarah Bern.

La meilleure joueuse des @Womens6Nations ? c'est évidemment 𝕃𝕒𝕦𝕣𝕖 𝕊𝕒𝕟𝕤𝕦𝕤 🏆



Auteure de 6 essais avec le #XVdeFrance Féminin, notre demi de mêlée a éclaboussé de sa classe et de son talent durant le Tournoi 💫



Encore BRAVO 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞 ❤️🖤 pic.twitter.com/Lr3XgMgIq1 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) May 10, 2022

Les Bleues ont pourtant terminé sur la deuxième marche du podium du Tournoi des Six Nations, remporté par l’Angleterre. Mais Laure Sansus s’est démarquée en décrochant le titre de meilleure marqueuse avec six essais. Elle est la première Française à remporter cette distinction créée en 2020 et succède aux Anglaises Emily Scarratt (2020) et Poppy Cleall (2021).

« Même si c’est un titre individuel et ce n’est pas forcément ce qu’on cherche dans un sport collectif, c’est une grande fierté », a réagi la joueuse dans un communiqué publié par la Fédération française de rugby. « C’est la récompense de tous les efforts que j’ai pu fournir pour arriver à ce moment. Je le dois vraiment à toute l’équipe parce que c’est elle qui m’a mis dans la facilité pour pouvoir faire des performances. »

Dans un communiqué, Ben Morel, le patron des Six nations, félicite la joueuse « pour ses performances exceptionnelles (…) et pour ce titre de meilleure joueuse du Tournoi qui est largement mérité. C’est une reconnaissance de la maîtrise qu’elle a démontré tout au long de ce Tournoi 2022. »

C’est un coup double pour le Stade Toulousain. En effet, Antoine Dupont, un autre Rouge et Noir, a également été élu meilleur joueur du Tournoi des Six Nations chez les hommes.