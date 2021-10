Voie verte Ariège-Pyrénées : début du chantier d’un nouveau tronçon

Le Conseil départemental a lancé les travaux du tronçon de la voie verte Ariège-Pyrénées entre Mirepoix et Rieucros.

Kilomètres après kilomètres, le réseau de voie verte continue de s’étoffer en Ariège. Après la liaison entre Vernajoul et Foix, qui finalisait le parcours entre Saint-Girons et Foix à la fin de l’année 2020, le chantier d’un nouveau tronçon a démarré dans le département. Il s’agit cette fois de relier Mirepoix et Rieucros sur la voie verte Ariège-Pyrénées. Un secteur qui correspond à la première phase de la liaison entre Mirepoix et Pamiers.

5,7 kilomètres de tracé sur l’ancienne voie ferrée

Ce parcours de 5,7 kilomètres traverse ainsi les communes de Rieucros, Tourtrol, Coutens et Besset. Le tracé emprunte l’ancienne voie ferrée. Si une partie de celui-ci était déjà ouvert à la circulation de véhicules, engins agricoles et promeneurs, l’autre moitié était envahie par une végétation très dense et a donc nécessité un gros travail de bucheronnage et d’ouverture.

Le tronçon Pamiers Rieucros en 2022

Six tabliers de pont et trois passerelles doivent notamment être reconstruits avant la pose du revêtement final. Deux petites aires permettant le stationnement des usagers seront également créées à chaque extrémité. Coût total de l’opération : 1,25 millions d’euros. Le chantier devrait s’achever à la fin de l’année 2021. Les travaux du tronçon Pamiers – Rieucros, long de 15 kilomètres sera, lui, lancé en 2022.