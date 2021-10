Covid-19 : après une petite dégradation, la situation sanitaire s’améliore à nouveau en Ariège

Malgré un léger bon des contaminations à la Covid-19 la semaine dernière, la situation sanitaire s’améliore à nouveau dans le département de l’Ariège.

La semaine dernière, le département de l’Ariège connaissait une reprise de l’épidémie avec un taux d’incidence frôlant le seuil d’alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Cette semaine, le taux d’incidence s’est abaissé à 35 cas positifs pour 100 000 habitants. Il se situe bien en dessous de la moyenne nationale (actuellement de 53). Le taux de positivité des tests, aussi, s’est abaissé à hauteur de 1,2 %. En moyenne sur les sept derniers jours, sept cas ont été détectés quotidiennement.

La situation s’est nettement améliorée en comparaison avec les chiffres du mois d’octobre 2020. En effet, 1 695 cas avaient été détectés sur 14 728 tests réalisés, alors que ce mois-ci, le département comptabilise seulement 149 cas, à la suite de 10 653 tests réalisés.

Où et qui ?

Ce sont les personnes âgées de 30 à 45 ans qui sont le plus touchées dans le département, avec un taux d’incidence s’élevant à 57,3 cas pour 100 000 habitants dans cette tranche d’âge, suivi des 10 à 20 ans (48,8 cas pour 100 000 habitants).

Pour ce qui est de la situation géographique de l’épidémie, c’est au sein de la communauté de communes du Pays de Mirepoix que le taux d’incidence est le plus élevé. Elle est suivie du Pays d’Olmes, qui aurait connu, la semaine dernière, un grand bon des contaminations, laissant place à des suspicions de clusters. Dans la Haute-Ariège, aucun cas de covid-19 n’a été détecté sur dans les sept derniers jours.

Vaccinations et hospitalisations

La tension hospitalière dans le département s’élève actuellement à 38 %. Huit personnes sont hospitalisées, dont trois dans les services de soins critiques et de réanimation. Aucun décès n’a été déploré la semaine dernière. Depuis le début de l’épidémie, 173 personnes ont perdu la vie à l’hôpital à cause de la Covid-19.

Pour ce qui est de la vaccination, plus de 82 % de la population ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. 129 641 premières injections ont été réalisées depuis le début de la campagne de vaccination et 117 099 secondes injections. Plus de 7 000 personnes ont également effectué un rappel de vaccin, comme préconisé par l’Agence Régionale de Santé.