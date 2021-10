Covid-19 : en Ariège, le taux d’incidence augmente à nouveau

Le dernier point de situation sanitaire dans le département de l’Ariège fait état d’un taux d’incidence et d’un taux de positivité à la Covid-19 en hausse.

Avec un taux de positivité d’1,4% au 19 octobre, l’Ariège se situe au-dessus de la moyenne en Occitanie (1%) et de celle du pays (1,2%), selon les derniers chiffres de l’Agence régionale de santé. De même, le département fait partie des six de la région dont le taux d’incidence a augmenté ces 7 derniers jours, à 45,9 cas pour 100 000 habitants, non loin du seuil d’alerte, fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Un seuil d’alerte qui est aujourd’hui d’ailleurs dépassé pour la population ariégeoise âgée de moins de 20 ans (55 cas pour 100 000 habitants) et pour celle des plus de 75 ans (50,5 cas pour 100 000 habitants). Des chiffres toutefois encore très éloignés du pic connu en août dernier, avec plus de 250 cas pour 100 000 habitants.

Un cluster dans le Pays d’Olmes

Parmi les communautés de communes ariégeoises, c’est le Pays d’Olmes qui affiche le plus fort taux d’incidence. Avec 214,5 cas pour 100 000 habitants, il semble qu’un cluster se soit développé sur ce territoire. Par ailleurs, le nombre de décès dû à la Covid-19 en Ariège depuis le début de l’épidémie a franchi en octobre le seuil symbolique de la centaine. Et le nombre total d’injections de vaccin anti Covid-19 dépasse à présent les 250 000 dans le département.

