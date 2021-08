Gourmandises. Une nouvelle biscuiterie va ouvrir à Blagnac, le 1er septembre prochain

Le premier septembre, le jour de la rentrée des classes, Chloé et Fabrice Bernard vont ouvrir La Gourmanderie, une nouvelle biscuiterie à Blagnac.

Rentrée gourmande. Le premier septembre prochain, Chloé et Fabrice Bernard vont ouvrir leur boutique de biscuits à Blagnac : La Gourmanderie. L’originalité de leur projet ? Proposer des boîtes à goûter pour les enfants. « Actuellement, il n’existe pas d’alternative entre les biscuits l’on prépare à la maison et les produits industriels » constate Fabrice Bernard, co-créateur du projet. « L’idée est de proposer aux enfants un vrai goûter plus sain, plus gourmand et moins industriel », complète t-il. Auparavant dans les ressources humaines, Chloé Bernard a décidé de se reconvertir dans la pâtisserie et a obtenu son CAP. Si au départ, le couple prévoyait d’ouvrir une pâtisserie fine, c’est le premier confinement qui les a guidé vers cette idée de biscuiterie.

« Ma femme m’a réveillé en pleine nuit avec cette idée de goûters pour enfants. Nous nous sommes amusés à faire des tests à la maison » se souvient, amusé, Fabrice Bernard. Parents d’une famille recomposée, les nouveaux entrepreneurs ont dû contenter les papilles de leurs quatre enfants âgés de 5 à 10 ans. Un panel exigeant : « Chacun a des goûts différents. Il y en a un c’est plus le chocolat, l’autre c’est plutôt la vanille ou les fruits. Nous avons systématiquement quatre avis différents. Sans oublier les copains de l’école », raconte le père de famille.

Des biscuits sains… mais gourmands!

« Concilier producteurs locaux, produits sains et tarifs abordables est un véritable parcours du combattant », confie Fabrice Bernard. Le couple s’est alors mis en quette de céréales, de farine de blé complet, ou de sucres raffinés à des prix abordables. « Notre objectif n’est pas de faire des produits de luxe, nous voulons que cela reste accessible » explique le gérant. « Nous ne voulons pas non plus faire quelque chose d’aseptisé ou de végan, il faut que cela reste gourmand. Il y aura du beurre et du sucre. Parfois, il vaut mieux utiliser un beurre traditionnel plutôt que de l’huile de coco qui vient de l’autre côté de la planète. Nous ne seront pas le magasin le plus écoresponsable mais nous essaierons de faire des efforts à tous les niveaux » conclut-il. Pour le plaisir de vos papilles, Chloé et Fabrice Bernard vous accueilleront, dès le premier septembre prochain, à la Gourmanderie à Blagnac.