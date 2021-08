Toulouse: le Top 10 des activités à faire en famille

Rallyes, chasses aux trésor, jeux aquatiques, expositions insolites, voici quelques idées d’activité à faire en famille à Toulouse et aux alentours cet été.

Halle de la Machine : lever de rideau

Le Minotaure est de retour. Les visiteurs pourront à nouveau faire une promenade sur le dos de ce monstre mécanique de près de 9 mètres de haut. La machine peut accueillir une cinquantaine de personnes. Cette promenade démesurée dure 45 minutes montée et descente comprises. La nouveauté de l’été : une exposition sur le Dragon de Calais. Les machinistes dévoileront au public tous les secrets de sa fabrication. La Minotaure Café est également de retour. Du 2 juillet au 28 août, la Halle de la Machine proposera des concerts gratuits en plein air, les vendredis et samedis de 19h à 22h.

3 avenue de l’Aérodrome de Montaudran à Toulouse. Tél: 05 32 10 89 07. Plus d’informations sur le site de La Halle de la Machine

Cité de l’espace: rendez-vous sur Mars

Cette année, tous les regards sont tournées vers Mars. Depuis sa réouverture, la cité de l’espace propose au public une exposition spécialement dédiée à la planète rouge. Au programme : expériences et activités pour comprendre l’atmosphère martienne et le déroulé du voyage entrepris par la sonde spatiale Persévérance. Les visiteurs pourront, entre autres, découvrir des répliques mobiles des robots martiens. Bien sûr, la visite de la station Mir et des jardins où l’on peut admirer une réplique d’un lanceur Ariane, reste une visite inoubliable pour tous ceux qui ont des étoiles plein la tête. Le site est ouvert de 10h à 17h en semaine et jusqu’à 18hle week-end. Seules exceptions: les nocturnes sont de retour tous les jeudis du 15 juillet au 19 août. Ces soir-là, la cité de l’espace ouvrira ses portes jusqu’à 23h.

Avenue Jean Gonord à Toulouse. Tél: 05 67 22 23 24. Plus d’informations sur le site de la Cité de l’espace.

A l’abordage Moussaillon

Louer un bateau électrique pour naviguer sur la Canal du Midi. C’est ce que propose le service de location A l’abordage moussaillon situé à Ramonville-Saint-Agne, à quelques kilomètres au sud de Toulouse. L’avantage ? Pas besoin de permis spécifique. Les visiteurs peuvent se promener sur la Canal du Midi en toute autonomie. Seule condition : la présence d’un adulte à bord. La charge maximale par bateau est de 300kg. Pour une famille de 2 adultes et 2 enfants de moins de 14 ans, le tarif est de 32,5 euros l’heure.

Tél: 07 67 40 39 52. Plus d’informations sur le site de A l’abordage moussaillon

Une visite de Toulouse avec les As de la jungle

Maurice, Gibert, Miguel le gorille, Batricia la chauve-souris… ce sont les personnages des As de la jungle. L’office de tourisme propose une visite de Toulouse en leur compagnie. Les familles sont amenées à découvrir cinq lieux emblématiques de la ville rose. Grâce à l’application, les personnages du dessin animé prennent vie à chaque étape devant les monuments de Toulouse. Une balade à réaliser à sa guise et à son rythme. Le kit du parcours avec la carte et les autocollants est en vente à trois euros à l’Office du Tourisme.

Plus d’informations sur le site de l’Office du tourisme de Toulouse.

L’incontournable promenade au jardin des plantes

Avec ses sept hectares de verdure et son ruisseau, le jardin des plantes est un véritable poumon en plein cœur de la ville rose. Entre aires de jeux, stands de confiseries et manèges pour enfants, les parents peuvent profiter d’une véritable bouffée d’air frais. Le jardin réunit près de 100 espèces de plantes différentes. On y croise aussi des canards, des oies et des cygnes. Ce parc incontournable est relié par des passerelles piétonnes au Grand Rond, le jardin Royal et le Square Boulingrin. Le jardin est accessible tous les jours de juin à août entre 8h et 21h.

Plus d’informations sur le site de l’Office du tourisme de Toulouse

Un rallye éco-responsable au cœur de la ville rose

Puzzles, défis, collecte de déchets, Explorad’Oc associe jeu et sensibilisation au développement durable. Equipés d’un sac à dos, d’une tablette et de quelques accessoires, les visiteurs parcourent Toulouse pour relever une mission spéciale: aider le professeur Annie Bride à retrouver ses échantillons de déchets avant sa conférence. La rallye dure environs deux heures et se déroule en équipes de 2 à 6 personnes. Une activité idéale à faire en famille pour découvrir Toulouse pendant l’été.

Plus d’informations sur le site de l‘Office du tourisme de Toulouse.

De la magie au Muséum d’histoire naturelle

Une girafe dans le hall d’entrée, une baleine suspendue au plafond, un calamar géant.. le Muséum d’histoire naturelle, c’est près de deux millions de pièces et espèces différentes autour des thèmes de la Terre et des êtres-vivants. Cet été, il accueille une exposition inédite autour du thème de la magie et de la sorcellerie. Le Muséum s’est associé au musée des Confluences de Lyon, mêlant les collections des deux établissements. Au programme: histoire de la magie, parcours sonore ou encore autohypnose. L’exposition traverse la frontière entre les savoirs scientifiques et les savoirs occultes. De quoi redécouvrir le Muséum sous un autre angle.

35 allées Jules Guesde à Toulouse. Tél: 05 67 73 84 84. Plus d’informations sur le site du Muséum d’histoire naturelle.

Chasse au trésor et coups de pédale pour visiter Toulouse

Enigm’à vélo propose un jeu de piste pour découvrir Toulouse à vélo. Le scénario: Paulette a hérité d’un mystérieux coffre qui renferme un secret de famille, et de ce message: “Enfourche ta bicyclette et part à la recherche des indices qui te permettront de connaître le secret de notre famille. Tu devras décrypter des énigmes pour trouver la combinaison du coffre. Il est temps maintenant que tu perpétues notre secret pour la fierté de notre famille.” Des indices sont à trouver dans les rues et parcs de Toulouse tout au long de la promenade. La chasse dure environs deux heures, les vélos et kits de jeux sont fournis.

58 Boulevard des Minimes à Toulouse. Tél: 09 81 00 25 05. Plus d’informations sur le site de Granhota Games.

Animaparc : à chaque âge ses attractions

Jeux aquatiques, petit train, parcours d’accrobranche ou mini-ferme pour les tout petits, Animaparc regroupe plus d’une trentaine d’attractions différentes. Des activités pour tout la famille avec des manèges pour les amateurs de sensations fortes ou des attractions plus classiques pour les plus âgés comme le bateau pirate, les tasses et le carrousel. Autant d’activités à moins de 35 minutes de Toulouse pour s’amuser en famille. Le parc est ouvert au public les mercredis, samedis et dimanches de 10h30 à 18h30.

3000 route de Pouchot 31330 LE BURGAUD. Tél: 05 62 79 37 01. Plus d’informations sur le site d’Animaparc.

Du ski nautique à 15 minutes de la place du Capitole

Paddle, wakeboard, jeux gonflables, bouées tractées ou encore ski nautique, la base de loisirs Wam Park au nord de Toulouse propose de nombreuses activités et sports de glisse de tous niveaux. Pour les moins sportifs qui souhaitent tout de même avoir les pieds dans l’eau, des espaces détente sont accessibles au bord du lac de la Sesquières. Le site propose également de louer des terrasses flottantes de 4m². La baignade dans le lac est interdite mais des balades à pied ou en vélo sont possibles autour des deux kilomètres de berges. Pour l’heure le site est ouvert de 12h à 20h30 en semaine et de 10h à 20h30 le week-end.

Allée des Foulques à Toulouse. Tél: 09 74 67 00 40. Plus d’informations sur le site de Wam Park.