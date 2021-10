Cinq idées de sorties à Toulouse pour ce week-end ensoleillé

Étals de chocolat, soirée poker qui tourne au drame, concert d’orgues, danses brésiliennes et découvertes scientifiques… Comme chaque semaine, retrouvez notre sélection d’idées de sorties pour ce week-end ensoleillé à Toulouse.

Premier week-end du festival Toulouse les Orgues

La 26e édition du festival musical “Toulouse les Orgues” est organisée du 5 au 17 octobre. À l’occasion du premier week-end de l’événement, nous vous proposons une sélection de quatre concerts :

Samedi 9 octobre, un « voyage sonore » est organisé au couvent des Jacobins dès 15h avec l’événement intitulé “Résonance”, offert par le groupe “Supersonus”. Chaque artiste utilise un instrument différent : le kannel, la voix, la guimbarde, le nyckelharpa et l’orgue pour offrir un ensemble harmonieux.

À 20h30, les organisateurs du festival réunissent deux chanteurs d’oiseaux (imitateurs de chants d’oiseaux, ndlr) et un flûtiste pour réaliser une improvisation rythmée par la musique de l’organiste Catalina Vicens au sein de la Cathédrale Saint-Étienne, pour le concert “L’orgue et l’oiseau”.

Dimanche 10 octobre, à 15h, les soeurs Dumas se produiront en concert “à quatre mains” sur l’orgue du temple du Salin. Elles interpréteront les musiques de l’histoire “Pierre et le Loup”. Puis à 16h, à l’église Saint-Jérôme, l’organiste allemand Bernhard Haas offrira au public plus d’une heure de récital avec un programme éclectique d’oeuvres datant du XIXe et XXe siècles.

Informations pratiques : L’ensemble du programme est disponible sur le site de Toulouse les Orgues. Prix : de 8 à 18 euros pour “Résonance” et le récital de Bernhard Haas, de 8 à 24 euros pour “L’orgue et l’oiseau” et 5 euros pour “Pierre et le Loup”.

Du chocolat à Saint-Georges

Tout le week-end, le 27e Marché d’Artisans du chocolat s’installe sur la place Saint-Georges à Toulouse. Vous y retrouverez une dizaine d’exposants qui vous proposeront des dégustations sur la quasi-totalité des stands. Des toiles en chocolat sur le thème de “Toulouse”, réalisées par des élèves de primaires, seront également exposées sur le marché.

En parallèle, un concours insolite sera organisé. Il s’agira de deviner le poids d’un ballon de rugby en chocolat, floqué à l’effigie du Stade Toulousain. Vous pourrez alors tenter de gagner pour 350 euros de chocolat. Des ateliers de fabrication de sucettes sont également mis en place de 10h à 17h sur toute la durée de l’événement.

Informations pratiques : l’entrée est libre, sur présentation du pass sanitaire.

Fête de la science au musée Aéroscopia

À l’occasion de la Fête de la science, le musée Aéroscopia organise un week-end “explorations aéro”, composé de conférences, d’ateliers et d’animations, placés sous le signe de la découverte.

Pour les plus petits, deux ateliers de 30 minutes sont disponibles :

Samedi et dimanche, à 15h45, “Le fabuleux voyage de Vicenzo Velivolo” : Lisa est mécanicienne. Avec son ami Vicenzo Velivolo, elle invente des vélos. Ensemble, ils ont un rêve : créer un avion. Comment vont -ils s’y prendre ? Vont-ils y arriver ? Un voyage initiatique à travers l’histoire de l’aéronautique.

Samedi et dimanche aussi, à 16h15, “L’atelier de Lisa” : dans la continuité du fabuleux voyage de Vicenzo Velivolo, les enfants pourront fabriquer un élément du conte.

Une course de drone est organisée pour les plus grands en compagnie du “professeur Mysther”, samedi et dimanche de 15h30 à 17h30. Pour les adultes, dimanche, il sera possible de visiter l’A400M, de 10h à 11h30, avec un accès autorisé toutes les 20 minutes.

Informations pratiques : Ouverture du musée de 9h30 à 18h. Adresse : 1 allée André Turcat, Blagnac. Pass sanitaire exigé à l’entrée. Les animations sont incluses dans le prix de l’entrée. Gratuit pour les mois de 6 ans, 11 euros pour les tarifs réduits et 14 euros pour les adultes.

Apprendre la danse brésilienne “forró”

L’association Simbora organise quatre ateliers autour du forró, une danse de couple réalisée sur de la musique traditionnelle du Nord-Est du Brésil. Ces événements seront animés par Sarah Collings, qui enseigne cette pratique depuis près de dix ans dans toute l’Europe. « Les cours de Sarah mettent l’accent sur l’importance de la présence, de la connexion avec son partenaire et de la musicalité », souligne l’association.

Samedi 9 octobre, de 11h à 12h30 : atelier « découverte » de la danse

Samedi 9 octobre, de 14h à 15h30 : atelier « connexion » entre les couples pour améliorer la danse

Samedi 9 octobre, de 16h à 17h30 : atelier « musicalité », pour mieux comprendre la musique

Dimanche 10 octobre, de 11h à 12h30 : atelier de danse.

Informations pratiques : Sur réservation. Pass Sanitaire exigé. Adresse : MJC Mont des Demoiselles, au 62 bis avenue Saint-Exupéry, 31400 Toulouse.

Une “murder party” organisée au Quai des Savoirs

Dans le cadre du festival Toulouse Polars du Sud, qui met à l’honneur la littérature policière, le Quai des Savoirs organise des séances de “murder party”, les 9 au 10 octobre, de 10h à 17h30.

Le jeu, réalisé sous forme d’un “cluedo”, est scénarisé par l’auteur et policier toulousain Christophe Guillaumot. L’histoire est basée sur une partie de poker durant laquelle l’organisateur meurt. L’objectif est de retrouver l’auteur du meurtre parmi les joueurs. Chacun d’entre eux est lié, d’une manière ou d’une autre, à l’univers de la nourriture, d’où le nom du jeu “Maldonne Malbouffe”.

Et pour aller plus loin, vous pourrez prolonger le plaisir en visitant l’exposition “Code alimentation”, présente au Quai des Savoirs l’année dernière.

Informations pratiques : Inscriptions par mail : ateliertps@gmail.com. À partir de 11 ans, par équipe de six personnes. Adresse : Quai des Savoirs, 39 allée Jules Guesde, Toulouse. Trois séances sont organisées par jour, à 10h30, 14h et 15h.