Tour de France : les routes vers le Pas de la Case et Andorre seront fermées mardi

Le passage du Tour de France 2021 en Occitanie entraîne la fermeture des routes vers le Pas de la Case et Andorre, ce mardi 13 juillet.

Depuis dimanche 11 juillet 2021, le Tour de France emprunte les routes des Pyrénées. Pour la 16ème étape qui se déroulera le 13 juillet entre le Pas de la Case et Saint-Gaudens, la circulation routière sera perturbée.

En effet, les accès vers le Pas de la Case et la principauté d’Andorre seront fermés mardi 13 juillet.

Lors de la 15e étape qui a eu lieu le dimanche 11 juillet, les coureurs ont rallié Céret, dans les Pyrénées-Orientales, à Andorre-la-Vieille, la capitale de la principauté d’Andorre. Déjà, les routes du département de l’Ariège en direction du Pas de la Case et de la principauté d’Andorre ont été fermées toute la journée à la circulation automobile.

Tour de France : les routes fermées

Les coureurs bénéficient aujourd’hui, lundi 12 juillet, d’une journée de repos (laissant ouverts les accès de circulation), avant de repartir mardi entre Andorre et la Haute-Garonne. Le départ réel de cette étape de 169 km sera donné mardi 13 juillet à 13h30, à Pas de la Case. L’arrivée à Saint-Gaudens devrait avoir lieu entre 17h20 et 17h50.

Pour cette raison, les accès à l’Andorre ne seront pas possibles le 13 juillet 2021 jusqu’à 15h. La préfecture de l’Ariège donne le détail des routes fermées lors de cette 16e étape :

RN 320 tunnel du Puymorens le 13 juillet de 9h à 15h

RN20 échangeur Mercus le 13 juillet de 8h30 à 15h

RD 20 (route des corniches) le 13 juillet de 8h30 à 15h

Col du Port (D618) Col de la Core (D17) le 12 juillet à 20 h jusqu’au 13 juillet à 18h

Col Portet d’Aspet (St Lary) les 12 et 13 juillet

D3(Oust) 12 juillet à 18h au 13 juillet à 18h

D618, D3, D17, D4 le 13 juillet de 8h30 à 18h.

“Dynamiter la course”

Selon le directeur du Tour, Christian Prudhomme, “le profil accidenté sera favorable à un gros coup des baroudeurs qui auront gardé de la fraîcheur pour cette troisième semaine. Ils n’auront guère d’autre choix que dynamiter la course s’ils ne veulent pas laisser échapper leur dernière occasion franche de trouver l’ouverture”.

Parmi les difficultés que devront affronter les coureurs : les cols de Port et de Portet-d’Aspet, le col de la Core et côte d’Aspret-Sarrat, à 7 km de l’arrivée.

Source : communiqué de presse