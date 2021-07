Tour de France : Victoire de Mollema, avec une belle performance d’un Français 

L’étape entre Carcasonne et Quillan se termine sur une victoire de Bauke Mollema. C’est lui qui franchit la ligne d’arrivée en premier loin devant Pogacar qui lui garde la tête du classement général.

Une belle performance de Bauke Mollema. C’est lui qui aujourd’hui termine 1er de l’étape du Tour de France. Il s’agit là de sa deuxième victoire sur la Grande Boucle après un succès en 2017 au Puy-en-Velay. A une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, il s’est extirpé d’une échappée de 14 coureurs. Un pari gagnant puisqu’il a réussi à tenir sur la durée.

Néanmoins, Tadej Pogacar garde le maillot jaune de leader. A la fin de cet étape Guillaume Martin est second au classement général. Un classement qui pourrait être de nouveau chamboulé dès demain. Ce dimanche, c’est une étape dans les Pyrénées qui attend les cyclistes. Ils partiront de Céret pour rejoindre Andorre-la-Vieille. Un parcours de 183klm.

