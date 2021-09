Top 14. Voici la compo du Stade toulousain face à Clermont

Pour la quatrième journée du Top 14, le Stade Toulousain reçoit l’ASM Clermont-Auvergne au stade Ernest-Wallon ce dimanche 26 septembre. Voici la compo des équipes.

C’est une affiche digne d’une finale. À l’occasion de la quatrième journée du Top 14, le Stade Toulousain reçoit l’ASM Clermont-Auvergne, dans un stade Ernest-Wallon complet, ce dimanche 26 septembre à 21 heures.

“C’est notre septième semaine depuis la reprise, forcément, tout n’est pas parfait et on s’y attendait”, a estimé l’entraîneur de la défense Laurent Thuery en conférence de presse d’avant match. “On a mis l’accent sur des bases de notre jeu, mais il manque encore de la continuité. On travaille pour être meilleur match après match et corriger dimanche face à Clermont, il ne faudra pas laisser d’occasion.”

🎙À 2 jours de la réception de l'@ASMOfficiel, @LaurentThuery évoque la préparation des Stadistes à ce choc #STASM 💪 Découvrez l'intégralité de son ITW 👇 pic.twitter.com/aeIQ2rl7Qu — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 24, 2021

Le coach s’attend à une rencontre difficile face à une équipe qu’il ne démérite pas : “c’est le début d’une nouvelle histoire avec un nouveau manager (pour Clermont, ndlr), mais c’est un manager qui connaît très bien le club et ses joueurs. On peut voir qu’il a mené sa touche sur certains domaines, mais ils se sont rassurés la semaine dernière face à une très belle équipe de La Rochelle. (…) Ils maîtrisaient leur match. C’est un Clermont un peu comme nous qui de semaine en semaine se donne les moyens d’être meilleur. Ils viendront ici sans pression. On s’attend à quelque chose de très costaud.”

Et l’entraîneur rappelle que malgré leur palmarès, les Rouge et Noir ne sont pas imbattables : “beaucoup d’équipes peuvent nous battre, et dès dimanche quand on voit le match de Clermont face à La Rochelle la semaine dernière. Clermont a eu le retour de beaucoup de grands joueurs. Ils ont une somme d’individualités importante. On a vu face à La Rochelle qu’ils sont capables de faire la différence. À nous de tout faire pour ne pas que ça arrive. Ou que ça arrive le plus tard possible. Nous sommes loin d’être imbattables.

Voici les compos du Stade toulousain et de l’ASM Clermont-Auvergne