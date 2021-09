Top 14. Victoire de justesse pour le Stade Toulousain contre Montpellier

C’est de justesse que le Stade Toulousain a enchaîné une troisième victoire contre Montpellier. Les Rouge et Noir sont ainsi leaders du Top 14.

Le Stade Toulousain s’est imposé contre Montpellier samedi 18 septembre en troisième journée du Top 14. C’est une victoire de justesse, 15 à 17, avec deux essais de chaque côté.

Le premier essai est réalisé dès les premières secondes de la rencontre. À la 46e seconde, Romain Ntamack aplatit son premier essai. Les Rouge et Noir se montrent dominants. En seconde période, la rencontre prend une autre tournure. À la 49e minute, Lucas Tauzin inscrit le deuxième essai toulousain. Martin Doan marque le premier essai montpelliérain à la 66e minute. Puis, le Stade Toulousain se retrouve réduit à treize à cause d’un carton jaune pour le pilier droit Paulo Tafili et de la règle de la carence à la 75e minute. Le MHR en profite et Vincent Rattez inscrit un nouvel essai à la 76e minute de jeu.

#TOP14 #MHRST – J3

Carton plein pour le @StadeToulousain qui signe un troisième succès en autant de matchs ✅✅✅ pic.twitter.com/eBqA0YqNZV — TOP 14 Rugby (@top14rugby) September 18, 2021

Les Rouge et Noir ne sont pas passés loin de leur première défaite de la saison. Le résultat permet au Stade Toulousain de se maintenir en première place du championnat. Leur prochain rendez-vous est fixé au dimanche 26 septembre à 21 heures contre Clermont.