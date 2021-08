TFC : Amine Adli sur le départ

C’est une certitude depuis un petit moment. Reste maintenant à savoir ou et quand Amine Adli va quitter le TFC. Plusieurs pistes s’offrent au jeune joueur : Lille, l’AC Milan et l’OM.

Amine Adli ne devrait pas rester au TFC. C’est en tout cas ce qu’a confié le président du club Damien Comolli au journal l’Equipe. “J’ai dû avoir une douzaine de discussions avec lui et à un moment, quand le joueur ne veut pas, il ne veut pas. Pour moi il va partir cet été car il ne veut pas rester”

Le jeune joueur de 21 ans veut donc partir, mais son contrat n’est pas encore terminé comme l’explique Damien Comolli à l’Equipe. “On se retrouve dans la situation de devoir vendre Amine Adli, parce qu’il ne veut pas prolonger et qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat”

Reste à savoir où l’attaquant va poser ses valises. La piste marseillaise semble à ce jour la plus probable. Depuis plusieurs mois, déjà, le club de la cité phocéenne ne cache pas son intérêt pour Amine Adli. De plus, à l’OM, on cherche un milieu offensif. Amine Adli pourrait correspondre aux attentes, mais Marseille est aussi intéressé par Thiago Almada à ce poste-là. Cependant, l’Argentin semble plus intéressé à l’idée de rejoindre Atlanta.

Amine Adli est aussi convoité par le Lille et même l’AC Milan.