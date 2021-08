JO. Les résultats des sportifs d’Occitanie ce mardi à Tokyo

Plusieurs athlètes représentant l’Occitanie étaient sur le pont ce mardi 3 août aux JO de Tokyo. Voici ce qu’il faut retenir de leur journée.

A cinq jours de la fin de ces JO de Tokyo, seule une représentante de l’Occitanie a réussi à décrocher une médaille : Carla Neisen, médaillée d’argent avec l’équipe de France féminine de rugby à 7.

Le triple sauteur Jean-Marc Pontvianne éliminé après avoir mordu ses trois essais de qualification

Et ce n’est pas le Nîmois Jean-Marc Pontvianne, seul athlète occitan en piste aujourd’hui au Stade Olympique de Tokyo, qui viendra étoffer ce bilan. Licencié à l’Entente Nîmoise d’Athlétisme, le triple sauteur de 26 ans est même passé complètement à côté des qualifications, mordant ses trois tentatives. Une première participation aux JO plus que frustrante donc pour l’athlète d’Occitanie, qui encaissait le coup après cette élimination expéditive.

Avant l’entrée en lice de la superstar Kevin Mayer, ce jeudi 5 août, il faudra visiblement compter sur les sports collectifs pour que les représentants de l’Occitanie s’illustrent à Tokyo. Et jusqu’à présent, c’est quasiment un sans faute dans ce domaine, qu’il s’agisse des équipes masculines ou féminines.

Les sports collectifs bien partis pour sauver l’honneur

Ce mardi 3 août, ce sont notamment les handballeurs, qui comptent dans leurs rangs le joueur de Nîmes Michaël Guigou et ceux de Montpellier Valentin Porte et Hugo Descats, qui ont décroché leur billet pour les demi-finale. Ces derniers ont largement maîtrisé leur rencontre face au Bahreïn (42-28) et affronteront le vainqueur du match entre l’Allemagne et l’Egypte.

En volley-ball, Nicolas Le Goff, joueur du Montpellier Castelnau volley université club, et ses coéquipier, tenteront de faire de même à partir de 14h30. Ils sont opposés à la Pologne.