JO : coup dur pour Sofiane Oumiha éliminé dès le premier combat

Lors de son premier combat Sofiane Oumiha s’est incliné face à l’Américain Keyshawn Davis. Une défaite après une décision de l’arbitre qui peut prêter à confusion.

Incompréhension à Tokyo. Très tôt, ce matin, Sofiane Oumiha disputait son premier combat des Jeux Olympiques 2021 face à l’Américain Keyshawn Davis. Lors de la première manche, le Toulousain se tenait à distance de son adversaire qui maîtrisait un peu plus la rencontre. Lors du deuxième round Sofiane Oumiha s’est montré plus agressif, tandis que l’Américain tentait de contrer les coups du Français.

Et c’est justement lors de ce deuxième round que Sofiane Oumiha a perdu le match. Keyshawn Davis parvient à placer un coup sur le visage du Toulousain. Un coup puissant qui trouble le boxeur français quelques secondes. Par précaution l’arbitre stop le combat. L’arbitre juge alors le Toulousain non-apte à reprendre le combat et déclare la victoire de Kayshawn Davis. Coup dur pour Sofiane Oumiha.

🥊Encore une décision litigieuse en boxe😔 Sofiane Oumiha 🇫🇷 stoppé en huitièmes de finale face à l'Américain Keyshawn Davis. Brahim Asloum n'en revient pas #Tokyo2020 #JeuxOlympiques Suivez les JO en direct ▶https://t.co/Tki3Gsq4BI pic.twitter.com/aM5kMOFYfJ — France tv sport (@francetvsport) July 31, 2021

Une décision discutable

Certes le coup de Keyshawn Davis a ébranlé le Toulousain. Durant les secondes qui suivent, il semble déséquilibré et a le regard dans le vide. En revanche, une fois proche de l’arbitre, le Français est plus lucide. Même s’il ne semble pas répondre à ce que dit l’arbitre, Sofiane Oumiha montre qu’il est prêt à retourner au combat. L’arbitre compte alors jusqu’à 6 au lieu de 8 comme le veut le règlement et déclare la fin du combat.

L’attitude de Sofiane Oumiha une fois la fin du combat déclarée semble témoigner qu’il avait pourtant bien retrouvé ses esprits.