Une manifestation de L214, ce samedi, devant un Burger King de Toulouse

L’association L214 organisera une manifestation en forme de happening, ce samedi 16 octobre, devant le Burger King du centre-ville de Toulouse.

L214 veut « dénoncer les conditions dans lesquelles sont élevés et abattus les poulets pour la chaîne de fast-food Burger King ». C’est pourquoi l’association organisera une manifestation, en forme de happening, ce samedi 16 octobre, devant le restaurant du 1 boulevard de Strasbourg, dans le centre-ville de Toulouse. « Burger King, parler de bien-être animal quand tu entasses tes poulets par milliers, c’est le pompon sur la Garonne », pourra-t-on lire sur cinq mètres de long en face du restaurant.

« Les pires pratiques d’élevage et d’abattage des poulets »

Les militants de L214, en tenue détournée d’équipiers Burger King et munis de supports visuels, d’un grand tapis rouge et de flyers, seront présents pour « convaincre le Roi de la Cruauté de s’engager contre les pires pratiques d’élevage et d’abattage des poulets ». Le public sera invité à signer une pétition sur le site burgerking.stopcruaute.com. Cette manifestation aura aussi lieu dans 30 autres villes en France et mobilisera, selon l’association, des centaines de militants.

Source : communiqué de presse