Toulouse : trois salons simultanés pour les étudiants de la ville

Toulouse accueille simultanément trois salons étudiants Studyrama le 6 novembre prochain au centre de congrès Pierre Baudis : celui des Grandes écoles, celui des formations de santé, et celui des formations en art, communication, digital et cinéma.

« Les jeunes et leur famille souhaitent plus que jamais rencontrer et échanger avec les responsables des établissements présents et ainsi obtenir les réponses à leurs questions, anticiper l’ouverture de Parcoursup et préparer leur projet professionnel », explique Studyrama. C’est pourquoi le groupe spécialisé dans l’orientation et la formation des étudiants organise, samedi 6 novembre, trois salons simultanés au centre de congrès Pierre Baudis de Toulouse :

Le Salon des Grandes écoles de commerce et d’ingénieurs

Établissements présents : Grandes écoles de commerce et d’ingénieurs de la région, mais aussi de Grandes écoles nationales accessibles après le Bac, une prépa ou un diplôme universitaire.

Le Salon des Formations en santé, paramédical et social

Présentation des trois voies d’accès aux études de santé : le PASS (parcours spécifique accès santé), L.AS (Licence option accès santé)ou la validation d’une formation paramédicale. Établissements présents : écoles paramédicales et sociales, prépas aux concours santé, lycées proposant des BTS et Bac Pro, Universités… Au total, plus de 200 formations de Bac à Bac+6.

Salon des Formations en art, communication, digital et cinéma

Découverte des métiers liés à ces secteurs d’activité : designer, cinéaste, peintre, publicitaire, chef de projets ou encore directeur artistique. Établissements présents : lycées proposant des BTS et prépas, CFA (Centres de Formation d’Apprentis), écoles de mode, écoles d’Art… Au total, plus de 200 formations de BEP/CAP à Bac+5.

Des conférences au sujet de la plateforme Parcoursup, des Grandes écoles et de la préparation aux concours sont organisées tout au long de la journée pour les étudiants. Ils pourront également bénéficier d’ateliers animés par des conseillers membres de Ton Avenir, un organisme spécialisé dans l’orientation des élèves.

Deux autres salons : celui de la poursuite d’études et des masters, puis celui des études supérieures de Toulouse, seront organisés le samedi 29 janvier prochain au centre de congrès et d’exposition Diagora.

Informations pratiques : Ouverture de 10h à 17h. Inscription gratuite sur le site internet de Studyrama. Adresse : 11 Esplanade Compans Caffarelli, Toulouse.