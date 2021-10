Toulouse : la navette cimetières fonctionnera durant le week-end de la Toussaint

À l’occasion de la Toussaint, la navette qui relie Jolimont aux cimetières de Cornebarrieu, à Toulouse, fonctionnera vendredi 29 et dimanche 31 octobre, puis lundi 1er novembre aux horaires habituels.

Durant le second week-end des vacances de la Toussaint, la navette reliant la station de métro Jolimont (ligne A) aux cimetières de Terre Cabade – Salonique et Cornebarrieu, demeure active. En effet, elle fonctionnera normalement vendredi 29 octobre, puis exceptionnellement dimanche 31 octobre et lundi 1er novembre, à la veille de la fête des morts. Elle dessert notamment les arrêts Porte du Milieu, Porte de Caillibens, Marengo SNCF, Jean Jaurès, Jeanne d’Arc, Canal du Midi, Pont Jumeaux, Oratoire avant d’atteindre les différents secteurs du cimetière de Cornebarrieu. L’ensemble des horaires sont disponibles sur le site internet de Tisséo. Comptez environ 36 minutes de trajet entre Jolimont et le cimetière de Cornebarrieu.

À noter que le cimetière de Terre Cabade est également desservi par la ligne de bus 23 à l’arrêt “Assalit” et le cimetière Salonique est desservi par la ligne 37 à l’arrêt “Soupetard Salonique”. Sur ces deux lignes, les horaires “dimanches et jours fériés” s’appliquent le jour de la Toussaint.