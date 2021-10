Que faire à Toulouse pendant les vacances de la Toussaint ?

Expositions, jeux de pistes, ateliers…Voici quelques idées d’activités proposées pendant ces vacances de la Toussaint à Toulouse.

Réouverture temporaire du Musée des Augustins le temps d’une exposition événement

Et si l’on profitait de ces vacances de la Toussaint pour renouer avec le musée des Augustins à Toulouse. Fermé depuis plusieurs mois pour des travaux qui dureront jusqu’en 2023, l’établissement rouvre exceptionnellement et partiellement ses portes le temps d’une exposition événement consacrée au peintre Théodule Ribot. Peu connu du grand public mais très présent dans les collections publiques en France et à l’étranger, Théodule Ribot, peintre libre et autodidacte du XIXe siècle, fut admiré par ses amis artistes tels que Fantin-Latour, Boudin ou Rodin. Cette exposition présentera environ 80 tableaux provenant de France, dont de nombreux prêts accordés par le musée d’Orsay, d’Espagne, d’Italie, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, des États-Unis et du Canada. Pour l’occasion, seule l’église des Augustins présentant l’espace d’exposition temporaire, est accessible au public.

Théodule Ribot, Une délicieuse obscurité, jusqu’au 10 janvier 2022, Musée des Augustins

Vent de folie sur la Halle de la Machine

La Halle de la Machine a encore concocté un savoureux programme pour ces vacances de la Toussaint à Toulouse. Du 23 octobre au 7 novembre, les spectateurs sont ainsi à invités à revisiter l’histoire des machines et des scènes emblématiques de la Compagnie La Machine avec l’événement intitulé La Grande Impro. Pour l’occasion, cinq “Grands agitateurs” (Jo Dahan, Stéphane Chivot, Maxime Barnabé, Benjamin Bottinelli et Sylvain Praud), compagnons de longue date de La Machine, ont été conviés. Constructeurs, danseurs, comédiens, clowns ou musiciens, ces derniers investissent le temple du Minotaure pendant 15 jours pour dévoiler au public comment ces machines ont été construites, comment elles sont manipulées et qui les a créées.

Pelle-araignée, machine à danser, ateliers musicaux…

Autant d’histoires artistiques durant lesquelles le public pourra découvrir tous les secrets de la machine à danser, de la Machine à croquer les pommes de Catherine Deneuve, de la machine à accueillir le public ou encore de la scie musicale. Autres temps forts au menu des festivités, des ateliers musicaux seront proposés, ainsi qu’un grand week-end musical (23 et 24 octobre) avec l’orchestre d’harmonie de Léguevin. Le week-suivant, (30 et 31 octobre), Polo Loridant, directeur des effets spéciaux de la Compagnie, aura, lui, le grand honneur de procéder au réveil de la Menzimuck. Mi engin forestier, mi pelle-araignée, cette machine issue du spectacle Les Mécaniques savantes joué en 2008 à Liverpool, peut danser ou prendre dans son bras un grand Agitateur.

La Grande Impro, du 23 octobre au 7 novembre, Halle de la Machine

Jeu de piste, visites à la lanterne…L’espace EDF Bazacle se met à l’heure d’Halloween

Se glisser dans la peau d’un détective privé pour résoudre une affaire non élucidée datant des moulins du Bazacle. C’est l’une des animations ludiques que propose l’espace EDF Bazacle durant ces vacances de la Toussaint à Toulouse. Outre ce jeu de piste pour petits et grands intitulé “Un délit presque parfait”, l’espace EDF Bazacle convie également le public à des visites guidées à la lanterne. A la nuit tombée, celui-ci pourra partir à la découverte des mystères du site munis d’une lampe torche avec une mission : retrouver un mot dissimulé dans les entrailles du Bazacle. Enfin, deux expositions sont toujours visibles sur place : “Ça chauffe pour la planète” du collectif de dessinateurs de presse Cartooning for Peace, et “Planète mère”, du photographe Eric Cros.

Espace EDF Bazacle, du 23 octobre au 7 novembre

Les sorcières envahissent le Muséum

Bal, concerts, ateliers créatifs, projections…Ces vacances de la Toussaint sont placées sous le signe des sorcières au Muséum de Toulouse. Une manière de prolonger la visite de l’esposition temporaire consacrée à l’univers passionnant des magies et des sorcelleries. Au programme : bal ensorcelé animé Le bal ensorcelé animé par Cécile B-Lassalle et les musiciens, chanteurs et danseurs de l’association Arpan, chants ensorcelés et tarentelles avec les chanteuses Chiara et Cinzia, atelier créatif pour réaliser un livre d’artiste dépliant, imprimé au moyen de gommes gravées, ou encore des cours d’apprenti sorcier pour tout apprendre sur l’utilisation des plantes magiques. Trois films en lien avec la thématique seront également projetés durant cette période : Blanche Neige et les sept nains, Le chant de la mer et Wonderland.

Du 23 octobre au 7 novembre, Muséum de Toulouse

Des croisières pirates sur le Canal du Midi

Pour ces vacances, les Bateaux Toulousains proposent de réaliser le rêve de nombreux enfants : de venir de véritables pirates. Le temps d’une croisière d’une heure sur le Canal du Midi, les jeunes moussaillons de 6 à 11 ans auront à retrouver le coffre-fort du capitaine volé par un des pirates à bord de l’équipage. Sur le bateau, des indices seront dispersés afin de découvrir qui a commis ce larcin. Une fois embarqués, les enfants sont accueillis et mis dans l’ambiance avant de se voir remettre un kit de jeu, avec un livret de mission. Et c’est parti pour une sacrée aventure dan un cadre chargé d’histoire !

Les 16, 26, 28 octobre et 6 novembre, Les Bateaux Toulousains, face au 21 port Saint-Sauveur