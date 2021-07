Toulouse Métropole va lancer la construction de 3200 logements sociaux

Toulouse Métropole Habitat, premier bailleur public de Haute-Garonne, ambitionne la construction de 3200 logements sociaux en 4 ans et la réhabilitation d’une grande partie de son parc d’ici 2030.

Avec 34 000 demandes de logements sociaux en attente en Haute-Garonne en 2016, 45 000 en 2020 et une projection à 55 000 en 2025, « la production de logements sociaux est une priorité », estime les services de Toulouse Métropole dans un communiqué de presse. C’est pourquoi, son bailleur public, Toulouse Métropole Habitat, le premier de Haute-Garonne vise la construction de 800 logements sociaux par an de 2022 à 2026, soit 3200 en 4 ans. « jouant ainsi pleinement son rôle de bâtisseur et de gestionnaire de logements pour tous », ajoute le communiqué. Autre ambition : la réhabilitation d’une grande partie de son parc d’ici 2030.

13,5 millions d’euros de titres participatifs

Pour ce faire, le Conseil de Toulouse Métropole a voté, le 24 juin dernier, la souscription de 13,5 millions d’euros de titres participatifs. Des offres d’investissement émises par Toulouse Métropole Habitat « pour soutenir la construction et la réhabilitation du parc d’habitat social de Toulouse et des communes de Toulouse Métropole ». Grâce à ces titres participatifs et à ses fonds propres, Toulouse Métropole Habitat se fixe pour 2030 l’objectif que 80 % de son parc, qui comptera alors 21 000 logements, ait été construit ou réhabilité depuis moins de 15 ans.

« Des milliers de familles supplémentaires vont pouvoir se loger dans d’excellentes conditions grâce à ce soutien renforcé de Toulouse Métropole auprès de son bailleur social », déclare Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole et maire de Toulouse.

Source : communiqué de presse