Top 10 des spots pour faire un barbecue à Toulouse et dans ses alentours

Le beau temps est de retour et qui dit soleil, dit forcément le retour des barbecues. Que ce soit entre amis ou en famille, la ville rose propose de très beaux endroits pour vos grillades en plein air. Le JT vous propose son top 10 des spots autorisés pour faire un barbecue à Toulouse et dans ses alentours.

Le lac de la Ramée

Le lac de la Ramée à Tournefeuille, c’est l’endroit idéal pour allier loisirs et détente. En effet, autour du lac se trouve une base de loisirs et de sports. Ainsi vous pourrez jouer au ping-pong, à la pétanque, au golf… Mais aussi profiter des activités nautiques proposées comme la voile, le kayak, la pêche, le kitesurf… Et seulement de juillet à août vous pourrez également vous baigner dans le lac. De quoi bien accompagner le barbecue entre amis.

Lac de Sesquières

Le lac de Sesquières propose un large panel d’activités nautiques. “Le parc aquatique” est articulée autour de deux téléskis, et propose autour de nombreuses activités telles que le wakeboard ou le ski nautique. Autour du lac des activités pour enfants sont également proposés avec des jeux pour enfants, des tables de ping-pong ou encore une tyrolienne. Il y a également une aire de pique-nique où on peut y faire des barbecues.

La ferme de Cinquante

La ferme de cinquante, située à Ramonville, est un véritable parc animalier. Vous pourrez observer les animaux de la ferme (lamas, poules, cochons oies…) garce à un parcours ludique. Idéal pour une sortie en famille. De plus, une aire de pique-nique est prévue sur place avec la possibilité de faire des grillades grâce à des barbecues, mis à votre disposition.

Le jardin du Barry

Le jardin du Barri propose une halte reposante et rafraîchissante dans le centre-ville toulousain. C’est un espace naturel qui propose des jolies balades autour du plan d’eau notamment. Les canards, les poules d’eau et les hérons se plaisent dans le lac. A proximité de ce dernier, une aire de pique-nique est dotée de barbecues. Idéal pour une soirée entre amis dans un espace naturel, le tout en centre-ville.

Le parc de Gironis

Le parc de Gironis, situé en périphérie de Toulouse, dans le quartier de Lafourguette, vient de rénover son aire de pique-nique. En février la municipalité a installé deux doubles barbecues. L’aire de pique-nique propose également des tables et des bancs, non loin du stade de football synthétique. C’est le lieu idéal pour un barbecue entre amis suivi d’activités sportives. En effet, le parc de Gironis est aussi un espace sportif avec un parcours de 3km autour du lac mais aussi un terrain de bi-cross. Et pour les enfants, trois aires de jeux sont à disposition.

Le lac de Braguessou

Le lac de Braguessou, situé à Saint-Jory, à seulement 15 km de Toulouse, propose une zone de baignade de 600m2. Le lac propose également des activités nautiques telles que le wakeboard ou le paddle. Le tout entouré d’une plage de sable fin qui fait presque oublier les clôtures qui entourent la plage. Bien évidemment, les barbecues sont possibles au bord du lac dans les infrastructures mises à disposition comme les tables de pique-nique ou la paillote.

Le lac des Quinze Sols

La base de sports et loisirs des quinze sols, c’est un écrin de verdure de 33 hectares en bordure de Garonne. C’est l’endroit parfait pour une petite ballade dans les bois ou pour se ressourcer dans la nature. Le tout pas trop loin de Toulouse puisque la base s’étend sur les communes de Beauzelle et de Blagnac. Il y a également un espace de jeux pour les enfants avec des toboggans mais aussi une piste de bicross. Ce lieu naturel propose également des tables pour les pique-niques et des barbecues sont mis à disposition sur place.

La forêt de Bouconne

La forêt de Bouconne, c’est tout simplement un massif forestier de plus de 2 700 hectares qui s’étend sur la Haute-Garonne et le Gers. C’est le lieu propice aux randonnées et aux promenades dans la nature avec notamment plusieurs sentiers pour découvrir la faune et la flore de la forêt. Il y a une base de loisirs dans la commune de Montaigut-sur-Save et dans le sous-bois, une aire de pique-nique a été aménagée avec des tables et des bancs. Pour les grillades, le feu en forêt étant interdit, il faudra donc utiliser le barbecue collectif.

Lac de la Reynerie

Le lac de la Reynerie propose tout l’été de nombreuses activités nautiques comme le paddle, canoë ou encore le waterbike. Et ce n’est pas tout puisqu’autour du lac se trouve le parc de la Reynerie, lieu calme et apaisant. Mais l’été, des animations sont également proposées comme de la gym, de l’art plastique… De quoi passer des après-midis sympathiques avant faire une soirée grillades, puisque des barbecues sont mis à disposition. Le tout à seulement quelques mètres de la station de métro Reynerie.

Autres endroits

La mairie de Toulouse indique également d’autres lieux dans la ville rose où elle a mise en place des barbecues. Il y en a au Petit Bois de Bagatelle, au Tintoret à côté de la Reynerie, au Parc Maury, au Parc Clairfont et au Jardin Monlong.

La pratique du barbecue est règlementée sur la voie publique. Par conséquent, vous ne pouvez pas en faire où vous voulez au risque de vous faire verbaliser. Nous vous avons proposé dix lieux à Toulouse où les grillades sont autorisées dans les infrastructures proposées. Dans un arrêté, la ville de Toulouse indique qu’il “ est interdit de faire du feu, sauf dans les barbecues prévus à cet effet et installés par la collectivité “.