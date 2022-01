Récap d’actu : éboueurs, Airbus et TFC au programme

Comme chaque dimanche soir, le Journal Toulousain vous propose un Récap d’actu. Cette semaine, on parle de la grève des éboueurs, d’Airbus, mais aussi du TFC.

Toulouse : fin du mouvement de grève des éboueurs

On commence ce Récap d’actu avec le sujet dont tout le monde parle depuis plusieurs jours : la grève des éboueurs. Suite à de nouvelles négociations avec Toulouse Métropole, les éboueurs de la ville ont voté cette semaine la fin du mouvement de grève entamé le 16 décembre dernier. Pour lire l’article, cliquez ici.

Récap d’actu : pour Carole Delga, la souveraineté de la région Occitanie est la priorité en 2022

Économique, sanitaire, alimentaire ou énergétique… Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, a fait de la quête de la souveraineté le principe transversal de sa politique pour 2022. Une ligne politique qu’elle a décliné sous toutes les formes de son action dans la région. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Récap d’actu : Airbus augmente ses livraisons de 8% en 2021

Près de Toulouse, l’entreprise Airbus dresse un bilan plutôt positif de son année 2021 avec une hausse des livraisons d’avions de 8 % par rapport à l’année précédente, portant le nombre à 611. Pour lire l’article, cliquez ici.

Toulouse : vers un assouplissement des mesures de la ZFE ?

Le collectif interclub ZFE 31, qui qualifie la mise en place d’une Zone à Faible Émission (ZFE) à Toulouse comme une “mesure anti-sociale”, a rencontré les élus de Toulouse Métropole pour exposer ses arguments : des assouplissements sont à l’étude. Cliquez ici pour lire l’article

Le TFC écope d’un retrait de point avec sursis suite aux propos racistes d’un supporter

On termine ce Récap d’actu avec du sport. Suite aux insultes racistes proférées par un supporter toulousain à l’encontre du gardien de Rodez il y a un mois, la commission de discipline de la Ligue de Football professionnelle (LFP) a retiré un point, avec sursis, au TFC. Une décision que le club juge « disproportionnée et injuste ». Pour en savoir plus, cliquez ici