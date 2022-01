Toulouse : Airbus augmente ses livraisons de 8% en 2021

Près de Toulouse, l’entreprise Airbus dresse un bilan plutôt positif de son année 2021 avec une hausse des livraisons d’avions de 8 % par rapport à l’année précédente, portant le nombre à 611.

Objectif atteint. L’entreprise Airbus, basée à Blagnac dans la banlieue de Toulouse, dresse un bilan plutôt positif de son année 2021. Son nombre de livraisons d’avions a grimpé de près de 8 % par rapport à l’année précédente. En effet, le constructeur aéronautique a atteint les 611 commandes livrées, soit 11 de plus que le seuil minimum qu’il s’était fixé (à 600).

483 livraisons d’A320 pour Airbus

Dans le détail, c’est la famille A320 qui tire le nombre de livraisons vers le haut, avec 483 appareils livrés cette année contre 446 en 2020. Largement derrière elle : la famille A350 et ses 55 avions livrés (soit quatre de moins qu’en 2020), les 50 plus petits aéronefs de la famille A220 (soit 12 de plus qu’en 2020), les 18 avions de la famille A330 (un de moins qu’en 2020) et les cinq gros-porteurs A380 (un de plus qu’en 2020).

Sortir la tête de l’eau après une année difficile

Au total, 45 avions de plus ont été livrés cette année, en comparaison avec l’année dernière. En effet, 2020 a été une année particulièrement difficile pour le monde de l’aviation, en raison de la réduction considérable du trafic aérien liée à la pandémie de Covid-19. Le nombre de livraisons du constructeur Airbus avait chuté de 34 % (par rapport à 2019) pour atteindre les 566 commandes livrées. Il restait tout de même le numéro un mondial, devant le concurrent américain Boeing.

Plus de 7 000 appareils dans le carnet de commandes d’Airbus

« D’importantes commandes de la part des compagnies aériennes du monde entier ont été signées au cours de l’année, témoignant de la confiance dans la croissance durable du transport aérien au-delà de la crise de la Covid-19 », se félicite Guillaume Faury, directeur d’Airbus. Effectivement, le constructeur a doublé son nombre de prises de commandes brutes par rapport à 2020, avec 771 nouvelles ventes au total.

À la fin de l’année 2021, le carnet de commandes d’Airbus s’élève à 7 082 appareils. « Bien que des incertitudes demeurent, nous sommes en bonne voie pour augmenter notre production au cours de l’année 2022 afin de répondre aux exigences de nos clients », termine Guillaume Faury, qui souhaite, encore, faire grimper la cadence.